Eliana Manzo es una joven bailarina que a los 15 años perdió la visión y desde aquel entonces vive una vida sumamente normal, con la salvedad de que ahora es ciega. Esto que hasta ahora no había representado ninguna dificultad en su forma de relacionarse con los demás, más haya de las vicisitudes lógicas, hace algún tiempo viene imposibilitando su capacidad de conseguir un nuevo departamento junto a Diego, su pareja.

"El propietario se enteró de que no ves y no te quiere alquilar", le expresó este jueves a los medios Manzo, cansada de no poder conseguir un nuevo alquiler.

"Terminaba nuestro contrato de locación, Íbamos a alquilar con mi bebé y mi novio un nuevo hogar y teniendo todo resuelto para firmar el contrato, el propietario se negó alquilarnos porque no veo, por ser ciega", relató notoriamente ofuscada la joven.

Como ella mismo expresó, este suceso discriminatorio —por ser una persona con discapacidad— “no fue el primero” que sufrió en cuestiones relativas a este tema. “Hubo otros que sin llegar a la instancia de la firma del contrato se negaron a alquilarme por el hecho de que no veía. ¿Qué se puede hacer en este tipo de situaciones?”, se preguntó entre sonrisas e indignación y rodeada de cajas listas para ser mudadas.

Tras comenzar a contar lo que le había ocurrido en sus redes sociales, consiguió una notable empatía por parte de los internautas que rápidamente mostraron su repudio y cargaron tintas contra la inmobiliaria.

“No hay mal que por bien no venga: el mismo agente inmobiliaria me ofreció una casa por el mismo valor, la veremos esta tarde para terminar de ultimar los detalles. Lo bueno es que es más grande que el PH que nos negaron”, precisó entusiasmada.

El INADI responderá por la joven ciega a la que le negaron el alquiler

En horas de la tarde de este jueves, el INADI anunció que intervendrá en el caso. Desde el organismo aseguraron a la agencia de noticias Télam, que las autoridades del Instituto se pusieron en contacto con la mujer apenas se hizo pública la denuncia para ponerse a su disposición.

"Estuvo en diálogo con la delegada del INADI de la provincia de Buenos Aires, Rocío Farina. Y mañana a la tarde —por este viernes— va a venir a INADI central a realizar la denuncia y a mantener una reunión", sostuvieron.

En el video que ella misma publicó en su cuenta de Instagram, en el cual arrobó a varios famosos para visibilizar lo que le estaba sucediendo sostuvo: "Quiero contarte mi caso particular para hacerme eco del atroz acto de discriminación que estoy padeciendo".

En diálogo con medios de comunicación, el padre de Eliana, Hugo, explicó que el hecho ocurrió con el alquiler de un departamento en la zona de Florida, en el límite con Olivos, a la altura de las calles Sarmiento y Malaver, en el norte bonaerense.

Si bien se mantuvo la negativa del dueño del primer departamento, "el señor de la inmobiliaria se ocupó y, al parecer, ya le consiguió algo. Falta hacer unos trámites para que reconecten la luz y el gas. Si completan eso parece que tendrían una solución rápida", concluyó Hugo.