El acoso virtual es una problemática que nació con las redes sociales y se expandió por todo el mundo. En el caso de Argentina, se viralizó en las últimas horas el caso de Julia, una mujer que hace semanas viene lidiando con mensajes de agresivos y amenazas de muerte por parte de un desconocido.

Fue la propia víctima la que se encargó de dar a conocer lo que actualmente se encuentra sufriendo. Señaló que estos textos no solo amenazan su vida, sino también la de su hijo.

“Estoy realmente aterrada. Hace un mes que un infeliz me viene acosando, extorsionando y amenazando por mensajes y llamadas. Me dice que no tiene miedo a la policía, que ya hizo esto antes y que va a entrar en mi casa. ¡Necesito ayuda!, por favor. Temo por la vida de mi hijo y no quiero morir”, posteó en su cuenta de Facebook.

El acoso virtual y las amenazas llegaron por WhatsApp y, según la víctima, se data de hace varios meses.

Además, mostró las capturas de pantalla de los mensajes que recibe, según afirma, de parte de una persona que utiliza hasta cinco números telefónicos para acosarla. Luego de una llamada perdida a las 03:03 de la mañana, la persona detrás del celular escribió de todo.

Las amenazas de muerte sufridas por WhatsApp

-¿No vas a contestar? Hasta acá llegó la negociación

-Ya no hay vuelta atrás, no quisiste salvar a tu hijo

-Lugar ya tengo, solo me faltan ustedes

-Que estúpida fuiste, porque podrías haber evitado todo esto y no aceptaste

-Nadie va a poder evitar, nadie

-Ya preparé todo

- O contestás o sufrirás

-Es hoy

-Ok. Veo que preferís ver morir a tu hijo

- Es tu decisión

-Vele morir

Además, Julia aclaró que tiene decenas capturas de pantalla que contienen este tipo de mensajes.

.

¿Qué es el acoso virtual?

Según el sitio oficial de UNICEF, se trata del “acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas”.