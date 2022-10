Florencia Viterbo, más conocida como "la morocha de pelo corto", fue una de las figuras del programa de televisión Bailando por un sueño en la edición del 2014. Aunque en ese momento el público no conocía su nombre, alcanzó una gran popularidad en poco tiempo y las personas empezaron a interesarse por su vida.

Formó parte del equipo de bailarinas en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Por su increíble encanto y su gran desempeño artístico, empezó a ganarse su lugar en los medios e incluso llegó a ser pareja de baile del actor Pedro Alfonso. Al desconocerse su nombre, en ese momento los usuarios de Twitter hicieron tendencia el hashtag "Lamorochadepelocorto".

Sin embargo, ella ya tenía una gran trayectoria previa en el teatro, lejos de las cámaras. Después de 8 años de noviazgo, en 2016 se casó con el actor Eliseo Barrionuevo, pero un año después se separaron. Así, se alejó de la televisión para darle un cambio a su vida.

Florencia Viterbo (en el medio) cuando formó parte del equipo de bailarinas en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

La etapa de Florencia Viterbo en Bailando por un sueño

La bailarina recuerda con alegría su pasado en la televisión y su particular apodo, aunque afirma que ya no le encaja porque se está dejando el pelo largo. Considera que su momento mediático "estuvo buenísimo, fue muy divertido todo lo vivido. En esta carrera siempre buscamos el reconocimiento, así que recuerdo que fue muy genial y a la vez súper sorpresivo, no me la esperaba para nada".

Ingresó al Bailando por un casting, a los 29 años. "Ya había trabajado en varias ocasiones para la producción. Recuerdo haberles aclarado antes de ir: 'Mirá que justo me acabo de cortar el pelo muy cortito, ¿voy igual?'. Y la respuesta del otro lado fue: 'Uh, bueno. Sí, vení igual y vemos'", indicó.

Y continuó: "El programa me dio mucho reconocimiento a nivel masivo. De repente me conocían en toda la Argentina y en otros países también. Pude trabajar para esos otros lugares y amplié mucho el público. Potenció mi carrera".

Respecto a Tinelli, expresó que "es muy atento y sabe todo lo que pasa en el programa, en todos los niveles y aspectos. Siempre tuvo la mejor de las ondas conmigo, y cuando lo crucé posteriormente también". Se fue del programa porque su pareja junto a Pedro Alfonso perdió contra la de Marcos Rafael "Bicho" Gómez y Ana Elisa "Anita" Martínez.

"Fue un gran año para todo el equipo, pero en su momento nos re deprimimos. Queríamos más, queríamos ganar. Al año siguiente me llamaron para chica ShowMatch y yo quería bailar, así que no fui. Pero volvería a trabajar con la producción en cualquiera de sus formatos, es un gran lugar para trabajar y nunca lo descarto", aseguró.

Florencia Viterbo junto a Pedro Alfonso en el Bailando por un sueño 2014.

Qué fue de la vida de Florencia Viterbo

Aunque se separó hace varios años, contó que la relación con su ex marido es buena: "Es una excelente persona y lo quiero un montón. En su momento sufrí, pero hoy puedo asegurar que todo fue para mejor. Crecí muchísimo como persona y aprendí mucho de todo ese cambio y esa reconstrucción que tuve que establecer en mi vida".

Así se encuentra Florencia Viterbo en la actualidad.

Cuando se separó ya estaba en el proyecto teatral Sugar, el cual le permitió participar en otros: Sugar en Mar del Plata, Cabaret, Cabaret en Punta del Este y El mundo de Jey. Además, realizó publicidades y producciones cinematográficas. En la actualidad, trabaja como profesora y en obras de teatro.

"Nunca me faltó el trabajo, soy muy afortunada. Vivo hace mucho tiempo de lo que me gusta y para lo que me formé con mucha pasión y esfuerzo. Es verdad que parece todo muy lindo, pero es una carrera con muchísimo trabajo y asperezas. Pero no me quejo y no lo cambiaría por nada", aclaró.

A Florencia le gusta más hacer teatro, pero no descarta volver a la televisión porque es "más dinámica y divertida". Además, contó que después de su separación volvió a formar pareja y que ahora está soltera. Luego se fue sola de viaje a Europa, durante dos meses, para recorrer todos los lugares posibles. "No puedo estar más feliz, cumplí sueños, me llena de orgullo. Dejé muchas cosas para irme y ahora debo armarme de paciencia e ir volviendo de a poco", dijo sobre la experiencia.

"Trabajo hace mucho, fui ganando experiencia y contactos en muchos aspectos, sé que es un caminito y lo estoy transitando con pasión, aunque por supuesto muchas veces no es tan fácil. Estoy llena de energía, ideas, pilas y creatividad. Quiero lograr muchos proyectos", finalizó.