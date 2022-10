Un profesor de la asignatura Formación Ética y Ciudadana realizó un abominable cuestionario "sexual" hacia sus alumnos de 13 años en un colegio de la provincia de Corrientes. El polémico interrogatorio trascendió luego de que una estudiante le pidió ayuda a su madre para responder la consigna dictada por el docente y la mujer se sorprendió al punto de ponerse en contacto con las autoridades de la escuela.

El responsable de la controversia se llama Gustavo Tristán Piaggio, quien encargó a sus alumnos la tarea de responder un polémico cuestionario con la consigna de responder con un "verdadero" o "falso" sobre temas con connotación sexual.

El "examen" de diez preguntas a los alumnos de 13 años integraba situaciones sexuales como "el deseo de masturbarse desaparece cuando se forma pareja", "sólo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada" o "el orgasmo es obligatorio en las relaciones sexuales".

El "cuestionario sexual" de la polémica

La situación se viralizó cuando una alumna pidió ayuda a su mamá para responder las preguntas, a lo que los padres se quejaron por la clase de enseñanza recibida por el docente. Además, exigieron su renuncia inmediatamente.

Conocidos los hechos, la queja llegó a los medios locales. Allí, un tutor de un alumno de la institución contó que la madre de la que puso la voz en alto puso "a todos en alarma y conocimiento de este cuestionario". Paso seguido, pidieron una reunión con las autoridades educativas para pedir explicaciones de "cuál fue el motivo y cuál es la clase para poder entender que unos chicos de 13 años estén recibiendo un cuestionario tan elevado”.

Por tal queja, los padres de los estudiantes exigieron la sanción de Piaggio, y solicitaron su pronta exclusión porque a medida que pasan los días van saliendo a la luz nuevos casos que lo involucran. Además, sostuvieron que hay tutores que quieren iniciar acciones legales contra el docente.

Por último, aclararon que no es una situación a la cual hubiesen querido llegar en referencia al pedido de renuncia del profesor, y que la demanda inicial era que Piaggio no dicte clases a los alumnos de 13 años de la institución. Sin embargo, los padres manifestaron que la idea de la expulsión del docente "no es una medida que podemos tomar nosotros", y en definitiva, solamente desean "lo mejor para los chicos".