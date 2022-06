Las celebridades del espectáculo suelen mantenerse muy activos en sus redes sociales para generar fuertes vínculos con sus seguidores. Martita Fort es una de las tantas famosas que suele publicar su día a día en Instagram.

En su cuenta personal tiene casi 900 mil seguidores con los que comparte contenido multimedial de todo tipo, desde imágenes en su hogar, videos saliendo de fiesta o fotos de producciones en las que participa.

En esta oportunidad, la influencer apeló al recurso de armar una historia de un cubo, donde abrió el juego para que le consulten inquietudes de su vida y después, elegir qué responder y qué no para hacerlo visible al público.

En este tipo de interacciones con los fanáticos, los famosos suelen revelar datos o noticias que los fans no están al tanto y una de ellas tuvo que ver con un cambio estético que se realizó Martita en los últimos días.

La pregunta que sirvió como disparador del tema la realizó una usuaria, le consultó por su rutina de belleza facial y del otro lado de la pantalla, la empresaria respondió: “La verdad es que no me hago mucha skincare ni nada, pero la otra vez fui a un centro de estética que me dejó la nariz así. Siempre fue una inseguridad mía tremenda eso, pero ahora está perfectita”.

Qué dijo Martita Fort en sus redes sociales

A su vez, ahondando en el tema, Fort escribió, en una imagen que aparece ella de fondo, un texto donde revela aún más detalles del cambio estético: “Me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y que no requiere reposo”.

Martita Fort junto a su hermano Felipe hace algunos años.

En la misma línea de la pregunta-respuesta, Martita fue consultada sobre su cuerpo y las constantes rutinas de ejercicios físicos que publica. “¿Cómo haces para tener pilas para hacer gimnasia? Me está costando eso”, reveló una fiel seguidora. Sobre ello, aseguró: “No me quiero hacer mucho la ‘influencer fit’ porque empecé hace casi tres meses nada más. Pero cuando no tengo muchas ganas de ir, voy igual básicamente. Aunque no haya dormido o lo que sea, voy igual y después ahí, cuando ya activo, se me pasa”.

En todas sus respuestas, la joven intenta de expresarse con humor. Esta vez no fue la excepción cuando le preguntaron si era estresante su vida como millonaria. La hija del chocolatero decidió publicar una imagen donde se la ve en una carrera de Fórmula 1 y en la cual la ubicación de la misma figura en Miami, Estados Unidos. Para acompañar la foto escribió: “Re, no sabés, ja, ja, ja”.