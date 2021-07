La historia de Vanesa Canelo es una de puro esfuerzo y amor hacia su seres queridos. Tras quedarse sin dinero para seguir pagando el alquiler en donde vive con sus cuatro hijos, tomó la decisión de construir una casa humilde con sus propias manos, con los pocos ahorros que aún le quedaban.

En la actualidad, no se puede negar que nuestro país atraviesa por momentos difíciles para toda la sociedad. La situación económica ha perjudicado a cientos de miles de familias y cada día se necesita hacer un esfuerzo mayor para poder mantener la economía familiar.

La situación de Vanesa Canelo no es para nada distinta a la muchos argentinos. En este caso la madre no contaba con los recursos necesarios para poder continuar abonando el pago mensual del alquiler en donde vivía con sus hijos y de esta forma se vio en la obligación de tener que abandonarlo.

La mujer sintió en ese momento que el mundo se le venía abajo y estaba preocupada principalmente por poder hallar una solución rápida con la que pueda mejorar la calidad de vida de su familia.

Para su fortuna, la mujer contaba con un pequeño terreno que le habían dejado sus padres como herencia desde hace un tiempo. Esto la motivó a construir una casa humilde en ese lugar con los pocos ahorros que aún le quedaban.

Según afirmó Vanesa, siempre había tenido durante su vida una fascinación por la albañilería. De hecho, había realizado algunos trabajos como ayudante de construcción y también había pegado cerámica en varias ocasiones.

“Siempre me gustó la albañilería. Así que pedí consejos a algunos albañiles, me guiaron y me fui largando. Hago mezcla, casi todo hago a mano. Primero hicimos los cimientos y luego rellenamos las columnas para luego levantar las paredes”, destacó.

Este tipo de trabajo no le es tan ajeno. Aunque si reconoció que varias personas del barrio Liceo Tercera Sección, Córdoba se la quedaban mirando con sorpresa o con extrañeza cuando la veían realizando estas labores.

La propia madre es quien se encarga por su cuenta de cargar cada uno de los bloques, de preparar el cemento y levantar cada una de las paredes de su futuro hogar. Es así como tomó las riendas de este proyecto que tendrá como final, un nuevo hogar para ella y sus hijos.

“Lo estoy haciendo día a día, todos los días me sacrifico vengo y lo hago. El objetivo es ofrecerle un techo seguro a mis cuatro hijos”, señaló Vanesa Canelo.

Para Vanesa cada pared que logra levantar la acerca aún más a cumplir su sueño. Además, especificó que los materiales que ha usado hasta el momento los fue comprando de a poco con algunos ahorros que tenía, otros fueron donados por vecinos y personas que conocieron su historia.

Sin embargo, la madre está preocupada porque en poco tiempo se le vence el contrato del alquiler en donde vive con sus hijos: “Por eso queremos venir cuanto antes a nuestro hogar. Queremos terminarla rápido porque mis hijos sufren mucho el frío, incluso una de las chicas es asmática”.

Por último, Vanesa indicó que poco a poco su nuevo hogar va tomando forma y que todo el apoyo incondicional que le proporcionan sus hijos, quienes sin duda, son sus mejores ayudantes, la motivan a no bajar los brazos.