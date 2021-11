No son muchos los artistas argentinos que lograron triunfar en el exterior. Muchas personalidades viajaron a Europa o los Estados Unidos para perseguir ese sueño americano, y Mía Maestro fue una de las pocas que lo consiguió. Con un explosivo debut internacional en la pantalla grande, la actriz se propulsó en Hollywood hasta ganarse un peldaño en el camino de las estrellas.

En sus primeros recuerdos, la pequeña Mía cantaba frente al espejo y creaba sus propias melodías. Ser hija de una profesora de matemática y un agente de bolsa no le impidió tener una infancia muy relacionada a lo artístico; sus padres sabían disfrutar del cine y el teatro y así marcaron el camino que ella siguió por años y que la catapultó a la fama.

"Siempre quise ser actriz. Nunca hubo un plan B", confió Maestro en diálogo con La Nación. "De chica, tenía mi ropero común y el de disfraces y me pasaba el día haciendo personajes distintos. Mis viejos me seguían el ritmo y jugaban conmigo: había veces que hacía de varón durante días y días y ellos me trataban como varón, por ejemplo", rememoró la actriz.

Desde sus inicios en la pantalla grande con su rol en la película "Tango", nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, Maestro continuó fichando proyectos en más y más producciones: trabajando con nombres como Woody Allen, Sharon Stone y Salma Hayek, apareció en películas como "Frida", "Diarios de motocicleta", "La niña Santa", "Deepwater" y "Agua y Sal", entre otras.

Teatro, canto y actuación, la actualidad de Mía Maestro

Además del cine y teatro, Mía Maestro tocó el mundo del modelaje y la música. (Instagram: @miamaestro)

Quedarse quieta no es algo que caracterice a Mía Maestro. Siempre con arte en el alma, visitó diferentes facetas de su expresión artística, agotando los medios para comunicar al mundo quién es. El teatro fue el medio que la viO nacer, cuando regresó de sus estudios en Austria a Argentina, con 20 años, para subirse al escenario del Teatro San Martín. Partició en "La trilogía de Verano" de Carlo Goldoni y "La caja de Pandora" de Frank Wedekind, antes de entrar en el mundo del cine.

A kilómetros del primer teatro que pisó, en la ciudad de Nueva York, y años después de su debut teatral, Maestro también protagonizó la obra de teatro musical off-Broadway "My Life as a Fairytale", inspirada en la vida y obra del autor Hans Christian Andersen. Aunque sus fanáticos aún no lo sabían, este no fue el primer contacto de Maestro con el canto, y no sería el último.

Mía Maestro en la tapa de su álbum, "Si agua".

En 2014, años de colaboraciones, teatro musical y escritura de letras culminaron en el estreno de "Si Agua", el primer álbum de Mía Maestro. La producción contó con 8 canciones, dos de ellas en español y todas exponiendo lo más íntimo de la artista argentina que hizo casa en Estados Unidos.

En los últimos años Maestro se mantuvo tan ocupada como siempre, haciendo su debut en Neflix durante la pandemia con "El vínculo", un drama de terror que la tuvo como protagonista. En 2021, Maestro cerró el rodaje de la película "La vaca que cantó una canción sobre el futuro", producción que la llevó por los campos de chile junto a su propia hermana.

En Los Ángeles el #MeeToo, en Buenos Aires el Ni Una Menos

La actriz habló abiertamente de la discriminación contra las mujeres en Hollywood. (Instagram: @miamaestro)

Como mujer en la industria del entretenimiento, Mía Maestro habló en varias ocasiones sobre la discriminación que ella y tantas otras artistas enfrentan día a día. Y nadie sabe mejor que Mía, quien repartió su carrera por todo el continente y llegó a Europa con su trabajo, que este es un problema universal:

"Como mujer una ya vive innumerables grados de acoso todos los días y un ejemplo claro es cómo se habla de nuestros cuerpos en los medios. Nos tratan como ganado. Como actriz, muchas veces me vi en reuniones de trabajo con directores o productores que pensaban que estábamos en un encuentro romántico. Y todas las veces que rechacé una invitación a subir a un cuarto de hotel supe que no me iban a dar el papel", contó a La Nación.

Si bien Hollywood continúa siendo el foco de escándalos similares, Maestro recordó que los mismos problemas se perpetúan en la Argentina, especialmente sobre las exigencias del público con los cuerpos de las mujeres: "En las revistas argentinas, el culto al cuerpo y a la exhibición es mucho más grande que en las revistas de los Estados Unidos. Cada vez que vengo tengo una especie de shock con las fotografías que se publican. Me sorprenden un montón", contó en diálogo con El Planeta Urbano.

"Es muy triste que en aquel entonces lo tomáramos como algo normal. Espero que después de todo esto la cultura de violencia dé paso a una de igualdad y respeto y, en ese sentido, es muy emocionante ver que Argentina está liderando el cambio con el movimiento Ni Una Menos", concluyó Maestro.