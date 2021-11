El éxito de Floricienta, la serie infantil de Cris Morena que triunfó en la Argentina, varios países de Latinoamérica y hasta llegó a Israel, trajo éxito para muchos de los actores en su reparto. Mientras varios de ellos tomaron el impulso y continúan en la industria hasta el día de hoy, el caso de Paola "Poli" Sallustro resalta por su desaparición de la pantalla chica.

A la tierna edad de 16, la joven artista conquistó los corazones de la audiencia en el rol de Maia Fritzenwalden, la adolescente rebelde y pasional con un amor por el piano y la música. Lo que la audiencia no sabía, era que esa misma pasión crecía en el corazón de Poli, y la llevaría a tomar una drástica decisión que cambiaría el rumbo de su carrera.

"Maia" de Floricienta, el éxito a los 16

Como muchos de los niños que participaron de las tiras de Cris Morena, Poli debió lidiar con la fama a una temprana edad. Recordando su paso por el exitoso programa, la artista lo cuenta con cariño: "La fama nunca me llamó la atención. Justamente el hecho de que haya un éxito detrás no fue lo que me movilizaba, sino que era lo que me hacía feliz, que es la música. Lo que me sirvió mucho fue la experiencia, vivir algo tan masivo. Todos son conocimientos y el fracaso también lo es. Cada día era una aventura y al salir a la calle abrazaba a la gente, eso es lo que te nutre", relató para DiarioShow.

La trama que atravesó a su personaje en la serie, sin embargo, fue cuestionada recientemente, con la segunda emisión de Floricienta el año pasado por la pantalla del Trece. Mientras que su romace con "Matute" fue tratado como prohibido por los personajes al ser el mejor amigo de su hermano, las audiencias modernas se preocuparon más por la diferencia de edad entre ambos, con Poli interpretando a una niña de 14 años y Esteban Pérez a un hombre de 24.

El romance prohibido entre Maia y Matías alertó a las audiencias modernas por los 10 años de diferencia entre el hombre y la menor.

"Creo que hoy en día no aparecería esto en un guión, me parecería como algo que no está bien", reflexionó la famosa sobre el romance, a más de una década de su tiempo en el aire. "No solo por un tema de celos del hermano sino por un tema social. Pero claramente lo que se escribía hace 15 años no es lo que se escribe ahora, eso pienso", concluyó.

Mas allá de los comentarios sobre el amorío de su personaje, críticas mas bien dirigidas a los creadores de la serie y no a la joven actriz, la nueva generación de fanáticos se sumó a la vieja en su admiración por Poli, a quien las redes sociales le explotan de mensajes y comentarios en referencia a la serie: "La mayoría ya lo vio. Y ahora lo están volviendo a ver, muchos mensajes con mucho cariño", afirmó.

Cambio de aires: su salida de la televisión argentina

El piano en el set de Floricienta fue inspirado por la pasión musical de Poli.

Con apenas 16 años y protagonizando su segunda serie de Cris Morena, Poli tomó la decisión de abandonar su carrera actoral en la cima de su éxito. Mientras que la actuación le entretiene, Poli no temió en responder el llamado de una pasión mucho más profunda: la música. Dejando Floricienta luego de dos temporadas, la artista se volcó completamente a su vocación de compositora, música y cantante.

"No fue oscuro, pero me encerré en mi cuarto durante semanas y empecé a plantearme un montón de cosas, a pensar qué me hacía feliz en la vida. Estaba siendo feliz, pero me faltaba algo: lo más puro y espiritual, que era la música para mí", comentó para Infobae acerca de su decisión, afirmando que "dejar la actuación y dedicarme a la música es lo más sano que pude haber hecho".

"Me pasé horas en frente al piano tocando desde Beethoven hasta compositores de la actualidad. Me interné en mí misma y me di cuenta que quería la música. Pensé: 'Me puedo quedar sola en este universo con un piano y soy feliz'". Fue así que esos dotes musicales que capturaron el ojo de Cris Morena germinaron en una carrera musical que hasta el día de hoy continúa evolucionando.

"Poly" de LITRO Music, el éxito a los 33

Luego de participar de varias obras de teatro y realizar participaciones especiales en programas como "El refugio" (2006), "Casi Ángeles" (2007) y "Los Únicos" (2011), en 2012 Poli se lanzó a preparar su primer álbum. Estrenado en 2013, "Volando" fue nominado a los Premios Gardel por "Mejor Álbum Nuevo de Artista Pop".

En el medio de la pandemia del coronavirus, trabajó en su segundo álbum, "Para la eternidad". Creando junto a su pareja, Diego Lichtenstein, ex baterista de Tan Biónica, ambos vertieron en el proyecto el dolor de perder un embarazo. "Fue súper duro y me costó mucho atravesarlo. Me metí en ese dolor y me costó salir pero con el tiempo fui sanando. Me pasó en el medio de la cuarentena que mi pareja, que es mi productor, me mandó unos acordes y salió esta canción. En una hora salió todo, fue una catarsis. Me hizo muy bien", reconoció para DiarioShow.

Mientras continúa componiendo para otros artistas, dirige el equipo de productores y compositores conocido como LITRO Music y busca mudarse a los Estados Unidos para trabajar junto a los mejores, Poli continúa escalando en el mundo de la música.