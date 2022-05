Tras su "presunto retiro" de las canchas de fútbol, el ex jugador de Boca Juniors y la selección nacional, Carlos Tevez, se encuentra disfrutando de unas vacaciones con su familia, y comenzó su gira por el continente europeo y en estos días lo hace por nuestro país.

Alejado del ambiente profesional, durante las últimas semanas el "Apache" armó las maletas junto con su familia e inició unas extensas vacaciones, y la primera parada para Carlos y Vanesa Mansilla, y sus hijos Florencia, Katie y Lito Jr., estuvo en Europa, pero luego decidieron retornar a Argentina para llevar adelante una entretenida excursión por los paisajes nacionales.

“Estoy en Jujuy. Estoy haciendo todo el norte. Chocho ando. Estoy recorriendo el país. Estoy haciendo todo en camioneta. La verdad que es impresionante. Recién llegamos a Jujuy y decíamos: ¡qué país que tenemos! Es impresionante. Agarré la Ruta 9 desde Salta a Jujuy y veníamos por el precipicio, por allá arriba. Era mano y contra mano. Era angostita la ruta... Imaginate, yo con la camioneta, veníamos medio tensos, pero la verdad que la vista...”, relató Tevez desde uno de los puntos que visitó en el streaming que Sergio Agüero hizo para ESPN con el partido entre Manchester City y Real Madrid como eje central.

Carlos Tévez estuvo en Jujuy con su familia (Instagram).

“Nosotros tenemos un país... Como verán atrás mío, la verdad que es un lugar soñado. La gente, siempre lo decimos, cuando salimos de lo que es Buenos Aires, la gente del interior te entrega todo. Lo que no tiene te da, eso es siempre para agradecer”, sostuvo el ex futbolista de 38 años en Jujuy.

Tévez disfruta estar lejos del fútbol (Instagram).

Y agregó: “Comimos empanadas salteñas, impresionantes. Ayer fui a un restaurante, se llamaba Doña Salta, impresionante las empanadas que comí. Hoy llegamos a Jujuy”. Ante la consulta sobre si sus paseos eran gratuitos, aclaró: “¡Sí, me cobran, cómo no me van a cobrar! Sí, pero mejor... No le debo nada a nadie. Olvidate, después me llevo una valija llena de regalos”.

El ex jugador de Boca junto a su esposa Vanesa (Instagram).

Independientemente de estas declaraciones, Carlos viene mostrando por intermedio de su Instagram distintas postales de su viaje de placer. Durante los primeros días de abril estuvo en Milán en compañía de sus hermanos Miguel, Ariel y el Chueco, donde aprovechó para visitar el club local y tener un contacto con el mítico Paolo Maldini. También paseó por el centro de la ciudad con su esposa e hijos.

Paolo Maldini posó con Carlos Tévez (Instagram).

La travesía continuó por el Big Ben de Londres: “Paseando, disfrutando y recuperando tiempo”, escribió en una imagen junto con Vanesa. Por esas horas estuvo presente también en el Wembley Stadium con su hijo Lito Jr. para ver la derrota 2-3 del Manchester City ante Liverpool por las semifinales de la FA Cup.

El "Apache" presenció el partido entre Manchester City y Liverpool (Instagram).

“Hola a todos! Paso a contarles un poco de las dos semanas de viaje que tuve, pude mezclar unos días de trabajo con vacaciones en familia y poder llevar a conocer a Lito Jr. la nieve”, escribió desde el Centro de Sky de Val Thorens ubicado en Francia.

También estuvo en un centro de esquí en Francia (Instagram).

“Fui a Italia a ver Juventus e Inter. Después me fui a Madrid a ver Real Madrid-Chelsea, también Atlético-Liverpool. Después fui a Inglaterra a ver Liverpool-City, cuando se manda la cagada el arquero”, enumeró en el stream con el Kun.

Tévez estuvo de paseo por Londres (Instagram).

La excursión europea le dio paso en estos primeros días de mayo al recorrido por Argentina que lo tuvo durante las últimas horas entre Salta y Jujuy. “Salta la linda. Recorriendo nuestra Argentina hermosa. Qué lindo país que tenemos”, firmó en uno de los posteos con distintas imágenes de su paso por Salta. “Jujuy, mi Argentina, qué lugar”, agregó en su siguiente aparición para los 1.7 millones de seguidores que tiene en su perfil oficial de Instagram.

El futbolista también estuvo en Milan (Instagram).

“Estoy viajando mucho. Desde que dejé de jugar estuve viajando mucho y disfrutando un poco de toda la familia”, comentó Carlitos en el stream.