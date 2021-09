Sus videos sobre fútbol y gaming "la rompen toda" en las redes sociales. Desde sus comienzos como humorista de Stand Up, el streamer Luquitas Rodríguez se hizo un personaje querido con la dupla Rodríguez - (Roberto) Galati. Sus contenidos son compartidos en Instagram y en YouTube, pero en donde más atrae a los adolescentes y jóvenes es en Booyah. Allí, el influencer hace directos a diario y lo siguen 128.000 fanáticos.

Luquitas fue el creador de un desopilante apodo destinado al capitán de la selcción argentina Lionel Messi durante la Copa América de este año y el fue fundador de "La Teoría" sobre los jugadores colombianos. Si bien sus streamers y vivos se basan principalmente en fútbol, cuenta que, como buen estudiante de periodismo deportivo que alguna vez fue, "hinchó las bolas" con el Voley durante los Juegos Olímpicos, para que la gente se prendiera y aliente por el equipo nacional, que logró la medalla de rronce en Tokio 2020.

El gamer reval el secreto sobre su éxito y asegura que radica en "tener aceitado el termómetro de la gente", ya que los streamers son "prueba y error todo el tiempo", lo importante es tener "la capacidad de darte cuenta de que eso funcionó, o de que podés sacarle algo más a esa beta y seguir explorando por ese lado", revela Luquitas en una entrevista con el medio Infobae.

"Yo veo que la que va ahora es hablar de gorros y no me gustan los gorros, pero yo los intento meter. Es difícil, es raro. Mis experiencias personales a la hora de intentar hacer algo porque 'es la que va' no fueron las mejores. No fueron las veces que mejor me fue. Las veces que mejor me fue cuando agarraba algo que era popular o que estaba en la vida de las personas como puede ser el fútbol, la Copa América, y le aporté lo mío", cuanta sobre la fórmula para hacer contenidos en las redes sociales y convertirse en un influencer.

Tras la baja de contagios por Covid-19, Luquitas pudo volver a sus shows presenciales junto a Roberto Galati, con quien hace el espectáculo “Modo Cochino”. A pesar que ya está canchero con el tema de manejar un público de miles de personas en las redes sociales a través de sus vivos, destaca que es "muy distinto" hacer un espectáculo presencial.

"Es como comparar la vida real con la virtual. Espero que sí, porque si no me encierro acá y no hago más nada. Con la risa pasa lo mismo. Uno lo siente en el cuerpo indudablemente. Si hacés una función en el teatro y hay 500 personas riéndose eso impacta de forma en uno que vos decís 'acá está pasando algo'. No digo que en lo otro no pase algo. Vos podés estar haciendo un stream con muchas más personas... Ponele 6000 personas, y que las 6000 se estén riendo, también está pasando algo. Pero ponerle el cuerpo a la vida, ponerle el cuerpo a la actividad que sea, yo siento que siempre va a ser superador", remarca Luquitas.

Con respecto a su público joven, casi adolescente, pese a que él tiene 27 años, el streamer confesó que se le tocó empezar a trabajar en el momento donde lo que tenía que ver con la generación de contenido en internet estaba creciendo, por lo que decidió trabajar allí, pero se crió "mirando la televisión". Luquitas cree que el hecho de estar en el medio de las dos tecnologías y generaciones, "hay un público de internet" que se pierde, que es "una franja grande en el medio".

Lo que une a su generación con las más chicas, como la centennial, fue el hecho de compartir el amor por el fútbol. Así, Luquitas se viralizó con “La teoría” sobre los futbolistas colombianos, que reza que los cafeteros juegan “sin contexto” al fútbol, y que un día pueden clavarla al ángulo y otro hacerse expulsar por alguna situación random.

El otro término viral que lanzó este streamer millenial el de "Ankara", que lo lanzó durante la Copa América. Se trata de un sobrenombre de Messi, que nació de un relato catalán, y que pasó de un “Encara Messi” a “Ankara Messi”.

Luquitas Rodríguez sobre los futbolistas colombianos.

"Yo como conozco a alguno de los chicos que juegan en la selección, somos amigos con Rober, dije 'bueno, quizás en algún momento le preguntaron', aparte lo de Ankara estuvo dando vueltas por todos lados. Alguien le tiene que haber dicho a Messi 'che, loco, ¿por qué te están diciendo Ankara?”' Pero me encanta, es hermoso. Sobre todo me dejó tranquilo la idea de que no le molesta. Porque capaz que no le gusta que le digan así y yo paso de héroe a villano en unos segundos. Hermoso, hermoso saber aparte que en esa mesa estaba presente uno. Muy groso", cuenta con orgullo.

Con respecto a la pregunta de que tanto los streamers, youtubers, músicos o comediantes, “forman parte de lo mismo", Luquitas coincide con esa afirmación y destaca que le "parece buenísimo porque genera un ambiente de comunidad y una idea de fortaleza" que los va "legitimando" a todos. "Todos lo mismo, pero no somos todos lo mismo. Hay gente que hace cosas muy bien, pero son distintas disciplinas. Duki es un artista increíble. El último disco es una bomba, Si yo lo empato a Duki con un chico que juega Fall Guys, no estoy hablando de nadie en particular, pero son distintas las disciplinas. Lo que está haciendo Duki me parece que tiene algo más sustancial. Entonces empatar todo nos da fuerzas a todos para salir adelante y decir 'bueno que vamos, vamos todos'", resalta streamer y gamer.

Los creadores de contenidos en YouTube, Instagram, TikTok y Twitch, entre otras redes, muchas veces son desvalorizados por lo que hacen y la gente piensa que su trabajo es menor al de los demás y que, de yapa "ganan mucha guita". Ante esa crítica social, Luquitas cree que eso sucede porque se "está íntegramente ligado al dinero, no a la valoración de lo que se está haciendo". Además, agrega: "'Mira esté como boludeando frente a la cámara se llena de guita', estamos poniendo el foco íntegramente sobre el dinero. Lo que legitima es el dinero, no lo que se está haciendo. Lo que a él le parece injusto es que yo gane dinero con eso, no que le parezca malo. La relación es nula, no le parece ni malo ni bueno. Le jode que en su idea del dinero fácil. Más que están boludeando, tienen el pelo de colores o juegan a los videojuegos".

"Mi trabajo está ligado a lo que me gusta. Mi trabajo no sale de las mismas normas o reglas que un trabajo normal en el mundo en el que vivimos. No es que yo le gané al sistema, y es por acá, vengan todos. Yo no le gané, no lo voy a ganar. Soy parte, pero cada tanto estoy en mi sillón tranquilo viendo la película y por esa hora y media le gané. Después me levanto, voy a stremear… De hecho, cuando stremeo no estoy ganando, estoy streemando para él", concluye.