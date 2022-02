Si hay una aplicación que vuelve virales a videos insólitos en el mundo es TikTok. Esta plataforma se caracteriza por mostrar videos graciosos, alegres así como también tristes, emocionantes. Así ocurrió con una mujer finlandesa que acumular más de un millón de seguidores en la red social por mostrar videos que nadie podría hacerlos.

La mujer es asesora fiscal del municipio finlandés de Muonio, situado al norte del país, en el círculo polar ártico. Esta tiktoker se convirtió en una personalidad muy importante en la aplicación por nadar en aguas gélidas.

Se trata de Elina Makinen, una joven de 28 años que contó a Business Insider que practica este tipo de nado con su familia desde niña, más precisamente desde que tenía 5 años. Además, esta práctica es muy popular en Finlandia.

Hace 10 años Elina se mete en agua gélida dos veces entre 30 segundos y 6 minutos por día y ya es parte de su rutina diaria. Una vez llegó a permanecer por 12 minutos en agua extremadamente fría. Además, manifestó que esto la mantiene con energía, buenas vibras dirían los jóvenes, y le quita el estrés.

En algunos videos la mujer no tiene opción y debe agarrar un hacha o taladro para poder romper el hielo que se forma al congelarse la superficie.

Fue en 2019 que decidió compartir su práctica en TikTok y los usuarios quedaron impactados. Incluso, sus publicaciones llegan a miles de personas y a veces obtienen millones de reproducciones. Ahora cuenta con más de 1,4 millones de seguidores y su video más popular ya llegó a 76,5 millones de visualizaciones.

"Durante los inviernos jamás me enfermo. Solamente me agarra la gripe luego de la temporada invernal, cuando hago una pausa de dos semanas en la natación de hielo", expresó Elina. También contó que cuando hace mucho frío y las temperaturas llegan a los 25 grados bajo cero tiene más precauciones. "Debo tener cuidado de no sufrir lesiones por congelamiento", afirmó la nadadora.

Por último, dio un mensaje para todos las personas que vean sus videos. La finlandesa aseguró que esta práctica no es para cualquiera ya que someterse en aguas congeladas puede ser peligroso y perjudicial para el estado de salud. En algunos casos, podría llegar a provocar paro cardiaco.

"Definitivamente tienes que conocerte a ti mismo y a tu cuerpo. Para mí, está bien temblar un poco. A otras personas les gusta transpirar cuando se ejercitan. A mí me gustan los escalofríos", dijo.