En plena época del verano, en la cual todos buscamos la mejor forma física y mental, hay diversas maneras para lograr el objetivo, pero los especialistas en el campo de la nutrición sostienen que hay seis hábitos saludables para una buena calidad de vida.

Veamos de qué se trata, porque es real que en estos meses del inicio de año se escuche la remanida frase “comenzar desde cero”, o bien hacer un “borrón y cuenta nueva”, como si cada año borrase lo hecho en el anterior.

Opinión de una especialista

“Nadie cambia su manera de trabajar año a año desde cero, ni la manera de manejar un automóvil, de educar hijos, de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces pretendemos hacerlo con nuestros hábitos, con nuestra forma de alimentarnos y cuidar nuestro cuerpo?”, relató la nutricionista Mariana Goldfinger (M.N. 1321).

La especialista agregó que “en la medida que vayamos comprendiendo que todo cambio forma parte de un proceso, podremos proponernos pequeños objetivos, posibles de cumplir, para que a medida que pasen los años esos hábitos se vean fortalecidos y consolidados”.

Preguntas que vienen a la mente

Vivimos un momento muy particular, que nos plantea el desafío de aprender paso a paso nuevas formas de manejarnos con los demás, de trabajar en muchos casos a distancia pero, por sobre todo, nuevas formas de manejarnos con nosotros mismos. Y es en este punto donde te propongo una autoevaluación: ¿Qué pasa en nuestro tiempo libre en casa, con la ansiedad, la organización, las comidas, etcétera?, ¿cómo es nuestra rutina diaria?, ¿Cómo estamos comiendo?, ¿Nos estamos moviendo lo suficiente? o ¿Descansamos?, son algunos de los interrogantes que vienen a nuestra cabeza de vez en cuando. ¿Cuáles son los seis hábitos saludables?

Hoy, más que nunca, se habla de “estilo de vida saludable” en nuestra sociedad e incluso, hay una medicina de estilo de vida que nos recuerda los 6 pilares a los que sí o sí tenemos que prestar atención, y que están resumidos de la siguiente manera: 1) Alimentación: Este punto es uno de los más importantes, ya que hay que elegir calidad fundamentalmente y cuidar cantidad en base a las características individuales de cada persona con alimentos que sean nutritivos, que promuevan el bienestar y prevengan enfermedades, que a futuro traigan algunas complicaciones. Tips: Hay que consumir más alimentos naturales (vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, carnes magras, pescados, lácteos y derivados descremados, frutos secos, semillas, grasas saludables). Menos alimentos procesados y ultra procesados (alimentos listos para consumir envasados, sopas instantáneas, gaseosas, jugos envasados, entre otros). También consumir menos sal y Azúcar.

2) Actividad Física: Es esencial estar físicamente activo. La actividad física regular y constante que se pueda realizar diariamente, como caminar, subir escaleras, o hacer flexiones, será esencial para una salud óptima y con buenos resultados en breve tiempo. Tips: Un punto interesante es poder elegir las escaleras en vez del ascensor. Si se puede establecer una rutina de algún ejercicio físico...¡¡mejor!! En caso de que no pueda salir y tomarse el tiempo de ir a entrenar, tenga en cuenta que son varios los profesores en las redes sociales que ofrecen rutinas para sus seguidores. Interesante es poder elegir alguna para no perder la constancia de la actividad.

3) Sueño: Los trastornos del sueño son muy habituales en la actualidad, ya que sea por problemas personales o físicos. El insomnio es el tipo de trastorno más frecuente y se caracteriza por la dificultad para el inicio o el mantenimiento del sueño y esto afecta a la calidad del mismo, interfiriendo con su función reparadora (incluso, todo el sistema inmunológico, el de nuestras defensas, se restablece con un buen descanso). Lo recomendado en adultos, aproximadamente, es dormir entre 7 y 9 horas diarias para lograr un descanso reparador. Tips: Es bueno mantener una regularidad en los horarios para establecer una rutina. Evitar dispositivos como celulares o notebooks en la cama (la luz que emiten no es buena para conciliar el sueño), series de TV en la cama (generan ansiedad para que sigas mirando capítulo tras capítulo). Cenar por lo menos dos (2) horas antes de ir a dormir.

4) Abandono Tabáquico y Consumo moderado de Alcohol: No hay dudas de que fumar es perjudicial para la salud y con respecto al alcohol, se hace referencia al consumo responsable y moderado del mismo. Tips: Si le cuesta dejar el cigarrillo, proponerse bajar la cantidad de a uno. Uno menos cada semana sería un buen ejemplo. Si lo anterior le resulta difícil, no dude en consultar a un profesional de la salud para que le ayude a alcanzar ese objetivo. Alcohol: Establecer una frecuencia de consumo. Por ejemplo: 1 copa de vino 3 veces por semana. Si es de tomar mucha cantidad, alternar el alcohol con un (1) vaso de agua o soda.

5) Manejo del Stress: El stress (del latín Stringere “apretar”) es un conjunto de reacciones adaptativas que se ponen en marcha cuando percibimos una situación amenazante. Por lo tanto, estas reacciones son parte normal de nuestra biología (involucran al sistema nervioso y al inmunológico). El problema surge cuando el estrés persiste por un largo tiempo, generando una inflamación crónica que se relaciona también con el riesgo de enfermarnos. Los mecanismos de afrontamiento y técnicas de reducción de stress son de gran utilidad para reconocer cuáles son esas respuestas negativas que lo generan y modificarlas para mejorar la salud y promover un mayor bienestar. Tips: Incorporar técnicas de Mindfullness, Yoga, Meditación, Técnicas de respiración consciente. (Hay apps para ayudarle, no dejes de buscarlas por son variadas e interesantes).

6) Formar y mantener relaciones interpersonales: Es fundamental mantener un contacto saludable con los demás. Sentirnos conectados socialmente es esencial para nuestra resiliencia emocional y salud en general. Tips: Llamar regularmente a familiares, amigos, colegas de trabajo y en lo posible tomarse un rato cada semana para verlos, distraerse y compartir tiempo de calidad. Participar de grupos de chat, redes sociales, etcétera. La posibilidad de lograr un bienestar a nivel físico y emocional es posible, sólo hay que proponerse invertir tiempo y ganas en realizar actividades que a uno lo gratifican y en cuanto a lo corporal, instalar como meta de prioridad una buena alimentación, descanso y tratar de dejar ciertos vicios que no ayudan al cuerpo.

Hábitos saludables: sondeo a los niños

Un estudio publicado por el “Journal of the American College of Cardiology” indicó que la implementación de programas escolares destinados a enseñar hábitos saludables de salud cardiovascular ya en la etapa preescolar, puede lograr cambios duraderos en el estilo de vida de los niños.

Los hábitos de vida poco saludables, como una dieta poco nutritiva, sedentarismo y tabaquismo, contribuyen al riesgo de enfermedades cardiovasculares, son frecuentes entre niños y adolescentes. Otras investigaciones encontraron una relación entre una mala salud cardiovascular en infancia y una mala salud cardiometabólica en la edad adulta.

“El Programa SI! (Salud Integral) fue desarrollado como un programa escolar multinivel y multicomponente para la promoción de la salud cardiovascular y el logro de cambios duraderos en el estilo de vida de los niños desde la edad preescolar. Se implementó en tres países a partir del año 2009”, explicó Valentín Fuster, investigador del proyecto.

Control médico

Si bien se detalló los seis hábitos esenciales para mantener en orden nuestra vida, existe un séptimo paso o elemento sobre el cual se posa el resto de las mencionadas, y tiene que ver con la revisión médica que se debe hacer de manera regular. Lo cierto, es que mantener una relación cercana con su médico puede ayudar a desarrollar hábitos más saludables e identificar problemas de salud antes.

Los adultos mayores pueden beneficiarse de las vacunas contra la neumonía y el herpes zóster, y todas las personas de seis meses o más deben recibir una vacuna anual contra la influenza estacional, de hecho, su médico puede recomendarle, incluso, un calendario de vacunación. Y no hay que olvidarse que hay que continuar con las medidas de salud preventivas de higiene porque aún seguimos en pandemia.

Centrándose en el aspecto preventivo, es evidente que la revisión médica es útil para detectar la aparición de enfermedades que todavía no han producido síntomas o prevenir la aparición de algunas. Hay estudios que demuestran que hasta el 90% de los pacientes que se someten a una revisión médica tienen algún tipo de patología.

Cuando una persona decide revisar su estado de salud, muchas veces se encuentra con la duda de qué pruebas debe solicitar en una revisión, por eso, el médico de cabecera es el primer eslabón de una cadena de especialistas que revisarán a fondo nuestros hábitos de vida y nuestras constantes metabólicas para asegurarse de que todo funciona correctamente.

