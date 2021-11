La actriz, Romina Ricci, asistió como invitada al programa Los Mammones donde repasó los momentos más destacables de su carrera y algunas anécdotas de su vida, como la noche que conoció a Diego Armando Maradona y la propuesta que le hizo para que lo acompañara a Cuba.

“Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo. En un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego acá”, relató.

Según las palabras de la actriz, justo en ese momento, salió Guillermo Coppola y Ricci le pidió que la ayudara: “Me daba miedo lastimarlo, que se caiga”, recordó. En ese entonces, Maradona se retiró del auto, sin embargo, la historia no terminó ahí. “Al rato me llamó la secretaria: ‘Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana’. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación”, contó la actriz.

El conductor que le había preguntado sobre esa anécdota, luego agregó que ella podría haber sido una de las amantes del ídolo retratadas en la serie, donde precisamente trabaja la actriz.

En sintonía, Ricci coincidió con el comentario de Jey Mammon y puntualizó que el personaje de vedette que interpreta en la serie, "es la entrada de Diego a la noche, al mundo de las vedettes", y que "no representa a ninguna en particular”.