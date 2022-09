Santi Maratea, el reconocido influencer conocido por sus colectas solidarias, sorprendió a Patricia Bullrich con una sugestiva pregunta sobre la corrupción al interior del PRO, partido que ella dirige. Ocurrió durante la última mesa de Mirtha Legrand, cuando el joven aseveró: "¿Cómo resolverías vos la corrupción que tenga el PRO?"

"Recién dijiste que Cristina (Kirchner) no va a poder dejar de ser corrupta, y entendiendo el gran problema de la corrupción en Argentina, ¿cómo resolverías vos la corrupción que tenga el PRO?", le preguntó Maratea a Bullrich. "¿Se entiende la pregunta?", agregó. "¿Cómo no se va a entender? Es directa", decretó Mirtha Legrand.

La contundente respuesta de Bullrich

"Con los primeros que tenés que poner mano dura son con los propios tuyos que intentan aprovechar el poder para enriquecerse", respondió la representante del PRO.

"Hay un principio de la política que dice que hay una oligarquización de los partidos, que los partidos tienden a quedarse en una oligarquía donde el poder se lo reparten entre pocos y es como una tendencia eso." agregó la funcionaria pública. "Todo el tiempo tenés que luchar contra el poder, porque el poder te transforma a vos y a todos los que tenés alrededor. Si todos los que tenés alrededor, que empezaron por buena voluntad, pero terminaron aferrándose a la plata o al cargo, son los primeros que tenés que sacar", sentenció

"Santi preguntó algo muy interesante. Yo te voy a contar algo que me dolió el corazón. Cuando yo era Ministra de Seguridad tuve un caso de vinculación con el narcotráfico, de un intendente de Juntos por el Cambio, de la ciudad de Paraná. Yo no dudé en que había que hacer una investigación, no me importaba que fuera de nuestro partido. Si él era responsable, tenía que ir preso. Lo importante es que todos tienen que ser iguales ante la ley, no le podés dar un privilegio a alguien por ser de tu partido. Esa la base para que puedas tener autoridad", agregó Bullrich, respondiendo puntualmente a la inquietud de Maratea.