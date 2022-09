Tras conocerse la noticia acerca del fallecimiento de la Reina Isabel II, la diva argentina, Mirtha Legrand, apareció en escena y brindó declaraciones con un tono de tristeza, y a la vez, recordó una parte de su pasado como monarca británica y no dejó pasar la ocasión.



Este jueves se conoció un suceso que conmovió al mundo entero: a los 96 años, Elizabeth Alexandra Mary, más conocida como la Reina Isabel II, falleció tras un cuadro de salud que fue empeorando con el correr de las horas. "Los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad", informaron los integrantes del Palacio de Buckingham.



Horas después, se confirmó la peor noticia. "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana", comunicaron desde la residencia oficial de la monarquía británica.





En ese contexto, personalidades de todo el mundo expresaron sus condolencias por la terrible novedad. Una de ellas fue nada más y nada menos que la diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand. La noticia logró conmoverla al conocer su trayectoria en el trono, siendo que la monarca británica sólo le llevaba un año de diferencia a "la chiqui"



“Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio tantísima pena. La sigo desde que asumió el reinado. 25 años . Fueron 70 años de reinado. Toda una vida" , manifestó la diva de los almuerzos. Ante la pregunta sobre alguna característica que la rememore, aclaró que su clásica vestimenta “con sus mocasines y su carterita", junto con "el famoso sombrero”.



Sin embargo, no sólo fueron gratos recuerdos. Mirtha Legrand no dejó pasar su influencia en el dominio de las Islas Malvinas, con el visto bueno para enviar sus tropas británicas para combatir contra las fuerzas argentinas. “Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos”.



La Reina Isabell II respaldó la decisión de por aquel entonces, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, de enviar las tropas británicas cuando la junta militar argentina ocupó las Islas Malvinas a modo de reclamo por la soberanía del territorio. Hasta el día de hoy, continúa la demanda por parte del Gobierno argentino solicitando la liberación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.





¿Por qué fue tendencia Mirtha Legrand en las redes sociales?

Mirtha Legrand no fue tendencia por sus declaraciones conocida la muerte de la Reina Isabel II. Previo a sus dichos, la diva de la televisión argentina fue la principal mención de los usuarios de las redes sociales, por la comparación de su edad con la difunta monarca británica.



En Twitter tomaron como un "festejo" el hecho que Mirtha Legrand "siga en carrera" a sus 95 años. Los usuarios de las redes han adaptado como parte de una costumbre la particular celebración cada vez que un personaje resonante del mundo, y con edad avanzada, pierde la vida.



Comentarios como "Mirtha Legrand campeona mundial. Orgullo argentino”, o también “en este momento para la Reina, Mirtha Legrand es Maradona del 86”, han sido parte de la escena durante la jornada que se volvieron tendencia en la red social del pajarito.