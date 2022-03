Santi Maratea vuelve al rodeo solidario con una nueva colecta. El influencer así lo dio a conocer este jueves, cuando compartió a través de historias de Instagram el caso de Kevin, un niño de 7 años que necesita viajar a Barcelona por un tratamiento médico que podría salvarle la vida.

Kevin es oriundo de Corral de Bustos, y en 2021 fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. La enfermedad, que avanzó sobre su sistema inmunológico en los últimos meses, forzó a su familia a buscar ayuda fuera del país, y la encontraron: un tratamiento de terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) que solo se realiza en España.

Desde la misma cuenta de Instagram que usó para ayudar a los bomberos de Corrientes durante los incendios y a las comunidades wichis durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus, Maratea anunció su plan de acción: la organización Solidarie, con quienes ya había colaborado en el pasado, pondrá el avión para llevar a Kevin a Barcelona. Sin embargo, su familia todavía necesita el dinero para pagar por el tratamiento.

"El avión de Solidaire sale el domingo a Europa. Enrique Piñeyro me dijo que puede llevar a Kevin a Barcelona", explicó Maratea, nombrando al piloto y representante de Solidarie que transportó a Federico Ledezma en 2021. Por otra parte, el tratamiento médico que necesita Kevin cuesta 579 mil euros. La familia del niño ya tienen algo de dinero recaudado, pero aún necesitan cerca de $70 millones de pesos para poder pagarlo.

Kevin tiene 7 años y padece de leucemia linfoblástica aguda.

Parece una cifra imposible, pero Maratea no es nuevo en lo que a casos desesperados concierne: en el pasado, el influencer logró recaudar 1 millón y medio de pesos en menos de un día para comprar una ambulancia para la comunidad wichi de Salta, 2 millones de dólares para comprar el medicamento de Emma, la bebé con Atrofia Muscular Espinal (AME) y 99 mil dólares con el objetivo de que 35 atletas argentinos viajen al torneo Sudamericano de Atletismo en Guayaquil.

Para participar de la campaña "Todos por Kevin" se puede enviar dinero al CBU 0110220030022012891415 de la Cuenta física Nro. 2201289141, cuyo titular es Ferrero Facundo José.

Santi Maratea abre una colecta por los refugiados de Ucrania

El influencer solidario se mete en el conflicto Rusia-Ucrania.

Además de la colecta por Kevin, Maratea se involucró en la guerra entre Rusia y Ucrania con una nueva convocatoria. Este jueves, anunció a través de sus historias de Instagram que estará recolectando alimentos, medicamentos y otros insumos para enviar a los ucranianos afectados por la invasión rusa.

"Cuando empezó la guerra en Ucrania, muchos en Twitter me decían que haga algo. Todo a modo de chiste. Yo también me reía porque es absurdo, ¿qué puedo hacer yo con la situación que está viviendo Ucrania? Nada", comenzó el influencer. "Sin embargo, me acaban de llamar de la embajada de Ucrania para pedir si les podíamos dar una mano", indicó.

Según explicó, el próximo domingo un avión de Solidarie viajará con destino a Polonia para rescatar ucranianos afectados por el conflicto, y tiene lugar para 40 toneladas de donaciones. El influencer también compartió los audios de Zhanna, la mujer ucraniana que lo contactó desde la embajada argentina, quien listó las donaciones que necesitan:

Alimentos no perecederos, botiquines con elementos de primeros auxilios (vendas antisépticas, agua oxigenada, tijeras, antiinflamatorios, curitas, gasas y cremas para quemaduras, cinta adhesiva, alcohol), mantas (no pesadas), bolsas de dormir, elementos de higiene, pañales de todos los tamaños, leche en polvo, botellitas para la leche y alimentos para perros y gatos son las principales necesidades.

"Es una clásica juntada de donaciones en un específico punto de la ciudad. A partir de mañana (por este viernes) van a poder recibir todo", agregó Maratea. Aquellos interesados podrán acercar las donaciones a la Catedral Ucraniana Santa María del Patrocinio, ubicada en Ramón Falcón 3960, CABA.