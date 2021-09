"En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también", comentó Lionel Scaloni al enfrentar a la prensa tras la escandalosa suspensión del choque entre Brasil y Argentina correspondiente a las Eliminatorias Sudemaricanas, rumbo a Qatar 2022.



Más tarde, el entrenador dijo: "Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores".



"Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención", manifestó Scaloni.

