La odisea para encontrar estacionamiento es una experiencia común a todos los citadinos, pero nadie la tiene peor que aquellos que viven alrededor de las escuelas. Al inicio y el final de la jornada, es casi imposible encontrar un lugar para dejar el auto mientras todavía queden chicos dando vueltas. Cansada de esta situación, una vecina de Córdoba encontró una solución que se volvió viral.

"Vivir frente a un colegio es terrible", explicó Andrea en diálogo con Nosotros a la mañana. La oriunda del barrio Poeta Lugones vivió con el tráfico infernal que suele rodear a todas las instituciones por años, y por más que lo intentara no podía evitar que los padres dejen sus autos en su garage.

.

La última gota llegó cuando su hijo tuvo un accidente en casa, y su marido no pudo sacar el auto para llevarlo al hospital porque un vehículo estaba bloqueando su entrada. "Mi marido tuvo que tomarse un taxi. Ahí dije 'listo', porque les hablé, les pedí por favor en reiteradas ocasiones y nada. Hasta que dije 'bueno que piensen que estoy loca'", expresó por la pantalla del Trece. Como por las buenas no había funcionado, Andrea decidió lanzar una advertencia difícil de ignorar.

"Estoy loca para la mier.... Si salgo y está tu auto en mi cochera te lo rayo todo", se lee en el mensaje que la cordobesa pegó junto al cartel de "no estacionar" en la puerta de su casa:

El amenazante cartel se volvió viral en las redes sociales.

Lo que Andrea no esperaba fue la repercusión que su advertencia tuvo en las redes sociales: la foto del peculiar cartel no tardó en llegar a las grandes plataformas, donde los usuarios felicitaron y se identificaron con su actitud hacia el estacionamiento en las ciudades.

Gracias a la exposición en plataformas como Facebook y Twitter, la "loca del cartel" explicó la razón que la llevó a tomar esta drástica medida, y también aclaró que nunca tuvo la intención de cumplir con su amenaza y dañar la propiedad de otra persona. Sin embargo, reconoció que cuando el cartel no funciona por si solo, no duda en intervenir en persona: "Salgo por el garaje y les digo 'hola, soy la loca' pero más que eso no hago".

Al fin y al cabo, el contundente cartel cumplió su cometido: según afirmó Andrea, la situación con su estacionamiento nunca estuvo mejor. "Fue lo mejor que pude hacer. La mejor inversión que hice", aseguró entre risas, habiendo recuperado un poco de tranquilidad diaria.