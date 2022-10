Natalia Quintiliano tenía 23 años y una hija cuando entró a la tercera temporada Gran Hermano con el fin de remediar los efectos que había dejado la crisis económica y social que había atravesado Argentina en el 2001. A pesar de que se destacó dentro del programa por su fuerte historia de vida y estudio actuación, poco a poco su luz en los medios de comunicación se fue apagando y finalmente, quedó a la deriva. Luego de mucho esfuerzo pudo salir adelante, emprendió un nuevo proyecto laboral y conoció a quien hoy es su marido.

No hay dudas que el reality más popular del mundo llegó a nuestro país en un momento culmine de la historia. Muchos jóvenes vieron en el formato una posibilidad no solo de cumplir sus sueños de triunfar en el mundo artístico, sino que también vieron una salida para mejorar su situación financiera. Con la llegada de la nueva temporada de la casa, muchas personas sacaron a la luz el recuerdo de ex hermanitos que marcaron el rumbo el ritmo del certamen desde el amor u odio y cambiaron su destino para siempre.

Una joven con un sueño por cumplir

Nació dentro de una familia de clase media de la localidad bonaerense de Junín. Desde muy joven se sintió atraída por el mundo artístico, de hecho, salió elegida como Princesa de la Primavera en su ciudad natal y trabajó de promotora en varias marcas regionales. En el momento en que su carrera en el modelaje comenzaba aflorar, se enamoró y se planteó que el amor es lo más importante en su vida.

A pesar de tener muchos anhelos para su vida, Quintiliano, siguió su principio y con menos de 20 años se casó con Sergio y tiempo después tuvieron a su primera hija Melina. Apostando a todo por la pareja, dejo a sus padres y se fue a vivir a Morse, pueblo donde él había nacido. El matrimonio feliz duro poco tiempo porque las peleas y discusiones se volvieron cada vez más frecuente, finalmente, a 11 meses de dar el "Si quiero", volvió a su hogar paterno con su pequeña nena.

Gran Hermano como una oportunidad para cambiar el rumbo de la vida

Como muchos jóvenes del 2000, Quintiliano, vio el programa de Telefe como una manera de mejorar la vida de su hija. Dejando todos los miedos de lado, se vino a la Ciudad de Buenos Aires, se inscribió en el certamen y se presentó en el estadio de River junto con miles de aspirantes. Poco a poco la mujer fue superando los castings y quedó seleccionada para formar parte de la casa. “Soy muy sincera, romántica y sensible”, confirmó Natalia en su presentación y aseguró “Tengo un carácter muy particular cuando me enojo”.

A pesar de llegar con la idea de ir por todo, fue la primera nominada y expulsada de la tercera temporada de Gran Hermano. Si bien su paso fue muy corto, no se quedó atrás y se ganó al público con su dura historia. Semanas más tardes, la juninense, retornó a la competencia gracias a que Sebastián Spur abandonó el juego. En su segunda vuelta se la vio mucho más decidida y competitiva, por este motivo alcanzó a la final y se coronó con el quito puesto.

Quintiliano quedó en el 5 puesto de Gran Hermano.

Un nuevo comienzo

Quintiliano llegó a los medios de comunicación con el fin de ser una actriz famosa y tener plata, pero al salir de la casa se dio cuenta de que no era tarea fácil. En primer momento, no sabía como lidiar con la sobreexposición que le había dado Gran Hermano, pero además, vio que el mundo artístico era muy competitivo y debió buscar alternativas.

Estudió teatro con Carlos Evaristo, Lorenzo Quinteros y Daniel Peyrán, esto le abrió la puerta a la participación en eventos de marcas conocidas, promociones y publicidades, sin embargo, la movida nocturna o presentaciones en boliche eran una opción. Por diversos motivos, su estrellato se fue apagando y un día tomó la decisión de abandonar definitivamente los medios de comunicación.

Y un día salio el sol... pic.twitter.com/lb5twcQg0C — natalia quintiliano (@natiquin) July 28, 2016

Un presente prometedor

En medio del cambio de rumbo, conoció a Gerardo y tiempo después se convirtió en su pareja. Para tener una vida más tranquila, la familia ensamblada se mudó a la localidad de Capitán Sarmiento y tuvieron a Agustín y Sofía. Asimismo, Melina, la hija mayor de Quintiliano, se recibió de Psicóloga y se fue a vivir a Estados Unidos.

Actualmente, se desempeña como empleada administrativa en la mesa de entrada del Hospital San Carlos y tiene una empresa de artículos de limpieza con su marido. Luego de muchos años de lucha, la ex Gran Hermano es feliz junto con sus seres queridos y está muy lejos de los escándalos de la televisión.