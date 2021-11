Chiquititas fue una de las tiras infanto juveniles más exitosas y recordadas de la década del 90, tuvo siete temporadas, las primeras cuatro contaron con el protagónico de Romina Yan, y atrapó a millones de televidentes en el mundo. La novela se transmitió en más de 30 países de América, Europa y Asia. Además tuvo sus adaptaciones en Brasil, México, y en Argentina regresó a las pantallas en 2003 bajo el nombre Rincón de Luz y una última versión en 2006 con el nombre de Chiquititas sin fin.

Las últimas dos versiones fueron el debut de jóvenes promesas de la actuación y la música: Lali Espósito, Peter Lanzani, María Eugenia "la China" Suárez, Candela Vetrano, Agustín Sierra, entre otros. De la camada de los 90 surgieron grandes artistas como Agustina Cherri, Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Celeste Cid, Sebastián Stieben, Benjamín Rojas o Diego Mesaglio.

Sebastián Francini, la cara bonita de chiquititas que decidió darle otro rumbo a su vida.

Cada elenco de cada temporada es recordado a la perfección por aquella generación que les marcó la infancia o adolescencia, pese a que varios de ellos, que gozaron de un protagonismo y un estrellato único, hoy eligen una vida lejos de las cámaras. Entre ellos Sebastián Francini, una de las caras más bonitas de aquellos elencos infantiles que en su momento se robaron el corazón del público con sus travesuras y carisma.

En diálogo con Infobae, el ex actor habló de sus vivencias en Chiquititas y porqué eligió crecer fuera de las cámaras. Tenía solo 8 años cuando debutó e incluso en 1999 ganó un Martin Fierro en la categoría labor infantil. Si bien terminó la tira infantil y siguió otros proyectos en cine y teatro, su presente se desarrolla en otros rubros.

"Hubo un momento en el que se produjo un quiebre: me cansé de no ser protagonista de mi propia vida y busqué la manera de resignificar mi vocación. Fue un parate de cinco años, aproximadamente, que fueron dedicados a otras cosas. Colaboré en el ámbito familiar, hice otra carrera, fue un momento en el que me permití salir a dar una vuelta a tomar aire, respirar, y volver a encontrar el significado", declaró. "La vida está llena de obstáculos y oportunidades, y ahí nos encontramos con la sensación de que estaba todo perdido. Pero eso me permitió encausarme en el arte", agregó.

Hoy en día, practica budismo y es un apasionado de la música. Formó su banda "Sebastián Francini y La Vanguardia", y luego se dio cuenta que el estilo rockero no lo identificaba tanto. Así fue como nació Francini, donde se construyó como artista de cero y crea canciones y poesías propias.

Sebastián Francini da clases virtuales de música y piano y actualmente sigue componiendo.

"No soy una persona que esté tocando música o componiendo todo el tiempo. En mi caso, que no soy el ejemplo, son muy escasos los momentos de composición. Pero a su vez creo que es genuino, nada es forzado. Generalmente me viene la poesía, el pensamiento, y después le pongo música. En pandemia compuse dos canciones; una la estoy por sacar ahora, seguramente se va a llamar “Mi estrategia”, aclaró, revelando cómo fue su labor durante la pandemia.

Además de componer para Francini y dar clases virtuales, sigue exprimiendo su lado artístico desde el teatro, en el detrás de escena. Por el momento de la televisión se mantuvo alejado y su última labor detrás del escenario fue en el 2020, en Mar del Plata, en la asistencia en dirección de Osvaldo Laport.

"En realidad, me había ido de vacaciones y surgió la posibilidad de colaborar con Osvaldo aportando mi ojo, mi experiencia, haciendo lo que ya tenía ganas de hacer, ese aporte detrás de escena. Fue antes de la pandemia y me quedé muy contento, pero muy excitado con la posibilidad de contar historias a través de mi visión, pero sobre todo poder ayudar a los artistas", concluyó.

