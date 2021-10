Sol Estevanez contó este sábado en sus redes sociales cómo fue el trágico momento en que perdió su embarazo hace tres meses atrás y la forma en que su amiga ecógrafa le dio la triste noticia. La actriz de “Camino al Amor” manifestó su dolor en el marco del mes Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal.

La actriz, que está casada con Mariano Uranga desde el 2017 y ambos tienen una hija en común, India María. Ella venía buscando quedar embarazada hace tiempo y finalmente pudo hacerlo, pese a que la gestación de su primera hija fue muy complicada para su salud.

“Hace un tiempo, me perseguían las ganas de sacar afuera lo que me paso el 13 de julio de 2021, pero no sabía qué escribir, qué contar, estaba perdida, enojada y vuelta a amigarme. Dejé pasar los días, algún mes, y acá estoy, decidida, en el mes Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal”, comenzó en su relato.

Según relató la hija de Enrique Estevanez, su marido no había podido asistir el día en que Sol tenía planificada la cuarta ecografía, ya que, él se encontraba en el exterior.

“Llegué al sanatorio ansiosa para volver a ver ese ‘puntito’, esa cosita dentro de mí, y claro que lo vi. Y sonreí, pero al girar y observar la cara de María (amiga y ecógrafa) noté una tristeza en sus ojos, inmóvil, no podía hablarme, un silencio espantoso invadió el consultorio, invadió mi alma, sólo tomó mi mano y me dijo: “Se detuvo Sol, se quedó”, contó la actriz en sus redes sociales.

Asimismo, continúo: “Me quedé con los ojos cerrados, no podía abrirlos, el celular cae entre mis brazos. Lo único que escuchaba era a Nito en videollamada (estaba trabajando afuera) que no sé cómo, con esa entereza que tanto lo caracteriza, me tranquilizaba con sus palabras mágicas y me daba fuerza para ‘levantarme’ de esa camilla fría y dolorosa. Después de unos minutos, me paré, los tres en silencio”.

En la conversación telefónica con Mariano, Sol destacó que fue él quien la contuvo a la distancia, a pesar de la angustia y de la impotencia. La actriz reveló también que cuando salió de la clínica para buscar a su hija en la colonia, su hija, India, la esperaba contenta.

“Volví a ver la luz de la vida, corrió hacia mí, y me dio el abrazo más lindo de todos los mundos. Como si supiera…”, expresó, la artista con respecto al gesto de amor que tuvo su hija India (también hija de Uranga y que tuvo una gestación embrional complicada).

Sol Estevanez perdió su embarazo a las 9 semanas, cuando el corazón del bebé dejó de latir. Los médicos todavía no supieron aclarar qué fue lo que le sucedió al embrión.

“Nos cuesta contar el otro lado, el lado más triste, compartir lo que no fue, lo que quizás podría haber sido. Puertas adentro escuché y me han contado infinidad de casos similares de pérdidas de embarazos tan comunes, pero casi nadie lo publica. Sentí hacerlo, necesitaba hacerlo y acá estoy”, finalizó en el posteo que hizo Estevanez en las redes.