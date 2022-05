En su día, la mayoría de los trabajadores decidieron cerrar sus negocios para disfrutar de un merecido descanso y celebrar la ocasión en familia. Este no fue el caso de Norma Tosatto, quien decidió celebrar junto al barrio que lleva sirviendo toda su vida la especial ocasión. Lo que no se esperaba, fue que su historia se volviera viral en las redes sociales.

Un día antes del 1 de mayo, la Ferretería Norma se vistió con sus mejores galas para celebrar lo que sería un histórico aniversario: el cumpleaños número 70 de este local que ya es institución en Lanús Este. Emocionada, Norma se encargó de colgar carteles, flores y una botella de champán para festejar con quien se acercara a la ferretería este monumental jubileo.

Mi abuela puso cartelitos y compró champagne porque hoy hace 70 años abrió su ferretería si no va nadie me lastimo pic.twitter.com/lrDfIsjikH — agustina (@agustinakraus) April 30, 2022

Buscando ayudar a su abuela con el festejo, Agustina Kraus decidió compartir fotos de la ferretería desde su cuenta de Twitter: "Mi abuela puso cartelitos y compró champagne porque hoy hace 70 años abrió su ferretería, si no va nadie me lastimo", escribió la influencer. La respuesta fue inmediata: el tuit reunió casi 140 mil 'me gusta's y más de 8 mil retuits en un día, además de cientos de comentarios felicitando a la trabajadora en su día.

La noticia del festejo de Norma se extendió por la red social, llegando a usuarios de toda Latinoamérica que dejaron sus saludos en la publicación viral, al serles imposible acercarse por un brindis: "Ya dejé mis saludos en Google Maps con 5 estrellas desde Chile. ¡Nuevamente felices 70 años Ferretería Norma", "Una cordobesa desde Colombia te desea unos felices 70 años a la ferretería!! Muchas felicidades" y "Feliz 70 aniversario!!! Saludos desde Lima, Perú", fueron tan solo algunos de los mensajes que recibió la ferretería.

Globos, bombones y buenos deseos: decenas de personas se acercaron para celebrar su aniversario

Norma pudo celebrar con vecinos de diferentes localidades el cumpleaños de su negocio.

Horas después del tuit original, Agustina publicó un video en su cuenta de Twitter. Allí se la muestra entrando a la ferretería, donde su abuela se encuentra parada detrás del mostrador junto a Lolo y Chino, sus dos perros, como lo hace todos los días de lunes a lunes. "No sabés lo que era recién esto", le cuenta Norma a su nieta, extática. "¡Hasta regalos me están trayendo! No sabés lo que era esto recién".

La ferretera acerca a la cámara una seguidilla de regalos que le fueron dejando las decenas de personas que pasaron a saludarla por su aniversario: facturas, billeteras, velas, manualidades y hasta un tupper lleno de guiso casero para celebrar. "Sacá una foto", pide Norma, luciendo la billetera de lana hecha a mano que le dejó una vecina.

"Sandwich de miga, copa de champagne y bombones. Eso es un adicional. Lo que más vale de este momento es verla con la emoción que recibe todo, lo contenta que se pone al escuchar que hay gente que se acerca no solo de la zona(yo vivo a la vuelta) sino de otras localidades", compartió otra vecina debajo del tuit viral de Agustina.

Hola. No te conozco pero compartí este hilo con un grupo de manicuras del país y hay varias de lanus. Una de las chicas le llevó globos Te paso una foto que me mandó. Felicidades a tu abu!! pic.twitter.com/Dgo66vKxP9 — valeria peñarol (@valerialbda) May 1, 2022

Norma Tosatto, de 76 años, lleva trabajando en la ferretería de Lanús toda su vida. Todavía se levanta todos los días a las 6 de la mañana para abrir el negocio, abierto hace exactamente 70 años por su padre. Ya sea en días hábiles, fines de semana o feriados, la Ferretería Norma siempre está preparada por si cualquier vecino necesita el "socotroco" que va arriba del "coso" del baño.