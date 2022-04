Es sabido que el 1 de mayo es conmemorado el Día del Trabajador en gran parte del mundo, y que se debe a una fecha histórica ocurrida en la ciudad estadounidense de Chicago, cuando miles de obreros reclamaron por sus derechos laborales.

Según consiga el calendario oficial, el Día del Trabajador cae domingo y será inamovible. Por lo tanto, no se pasará el asueto al lunes y sus beneficios solo alcanzarán a aquellos que deban trabajar el último día del fin de semana.

No obstante, así como el calendario de 2022 elimina la posibilidad de un descanso el 1° de mayo, también trae un feriado particular. Se trata del próximo miércoles 18 de mayo, que será un día no laborable, ya que en esa fecha se realizará el censo nacional, establecido cada 10 años por ley.

Dicha jornada fue declarada feriado por el Gobierno para hacer posible la tarea de los censistas, por lo que el tercer miércoles de mayo será un día de asueto.

1º de mayo: ¿Por qué es feriado?

Si bien son muchos los países que se adhieren al feriado del 1° de mayo, llamativamente, esto no ocurre en Estados Unidos, a pesar de que fue en Chicago donde acontecieron los hechos que derivaron en su creación.

En 1884, era usual que la jornada laboral fuera de 12 a 16 horas diarias y, según la legislación estadounidense, en ocasiones, se podía extender hasta 18 horas. Con ese extenuante escenario, la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá convocó a los obreros a reclamar por una jornada laboral de ocho horas.

Andrew Johnson, el entonces presidente de Estados Unidos, aceptó el reclamo del sector y promulgó una ley que estableció la jornada laboral de ocho horas. Sin embargo, los empresarios se rehusaron a acatarla, por lo que estalló el conflicto.

Fue precisamente un 1° de mayo cuando los obreros de la ciudad de Chicago comenzaron los reclamos y llevaron a cabo una manifestación de más de 80.000 trabajadores. Luego de esta iniciativa, la protesta se extendió por todo Estados Unidos y el movimiento acumuló a más de 400.000 empleados en 5000 huelgas simultáneas.

La huelga dejó varios muertos en Estados Unidos (Archivo).

Fue tal la convocación, que la huelga continuó durante dos días más y se encendieron las alarmas del gobierno norteamericano. A medida que pasaba el tiempo, la tensión crecía y hubo episodios de violencia entre los trabajadores y los oficiales armados que intentaban contener la inminente amenaza de una revolución.

Así fue que se desarrolló un hecho que marcó la historia y el 4 de mayo, en la playa Haymarket, estalló una bomba entre el avance policial y mató a varios oficiales. Entonces, los efectivos abrieron fuego contra los trabajadores y se produjo una masacre.

Día del Trabajador: estado de sitio y juicio

Ante la escalada de violencia, el Gobierno declaró el estado de sitio y el toque de queda, y cientos de manifestantes fueron detenidos y finalmente, los paros cesaron.

El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a un grupo de obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto de Haymarket y, luego de las sentencias, las empresas empezaron a acatar la ley y aceptaron la jornada laboral de ocho horas.

Algunos años más tarde, en 1889, el congreso de París de la Segunda Internacional (una organización formada por partidos socialistas y de los trabajadores) acordó celebrar cada 1° de mayo el Día Internacional del Trabajador como una forma de conmemorar a los “mártires”.