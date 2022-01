La exesposa de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, contó en detalle cómo fue la situación que la llevó a tener que realizarse una complicada operación de trasplante de hígado a mediados del año pasado.

En diálogo con La Nación, la empresaria se refirió al difícil cuadro de salud que atravesó desde fines de marzo del 2021, cuando sufrió una hemorragia estomacal severa por la cual debió internarse de urgencia en el Sanatorio Trinidad de Palermo.

Soledad Aquino aseguró que en el transcurso de la operación por el trasplante de hígado al que se sometió sufrió dos paros cardíacos.

El diagnóstico médico había arrojado que la famosa padecía de una cirrosis hepática y una úlcera de duodeno, por lo que tuvo que anotarse en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para un trasplante de hígado.

No obstante, al recordar aquel terrible momento que la dejó internada durante ocho meses en terapia intensiva, la madre de Micaela y Candelaria Tinelli explicó la triste razón por la cual casi pierde la vida antes de la operación: “A los 24 años perdí mi primer hijo con Marcelo, Santiago… a los ocho meses y 20 días de embarazo”, rememoró, y continuó: “Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió”, lamentó la diva.

.

En esta línea, la primera esposa de Tinelli señaló que las trasfusiones de sangre se habían vuelto moneda corriente, y además contrajo hepatitis C, “un virus desgraciado que me amenazó toda la vida”.

“A partir de ese momento tuve que aprender a cuidarme, porque todo lo que comía me caía mal. Por eso, cuando empecé a sentirme mal a mediados de marzo, pensé que era más de lo mismo, tal vez un cólico. Por suerte mi hermana insistió en llevarme a una clínica, porque veía que no mejoraba ni un poco. Ahí saltó que tenía una hemorragia interna y el hígado ya lo tenía a la miseria. Los médicos me dijeron que tenía que hacerme un trasplante”, explicó.

.

La operación que atravesó Soledad Aquino implicó semanas de preparación previa, como cambios en su dieta alimenticia y reposo absoluto, para luego depositar su vida en manos de los doctores durante nueve horas. “Cada vez que lo pienso no lo puedo creer: “Mierda, me tuvieron abierta durante horas y tuve dos paros cardíacos”, expresó.

“Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro. Y yo pienso que realmente tenía muchas ganas de vivir”, apuntó la mediática. Asimismo, tras superar la cirugía y el tiempo de rehabilitación, se mostró saludable, contenta y de buen ánimo, e insistió en la “importancia de donar órganos”.

Soledad y Marcelo estuvieron casados desde 1986 hasta 1993. Actualmente ella dedica su tiempo libre a bailar flamenco, al arte y los caballos.

Por último, Aquino describió su relación actual con su exmarido y conmovió con su relato: “Marcelo es un amor. Así como muchos ven el personaje de Marcelo Tinelli, yo siempre lo voy a ver como el hombre de Bolívar del que me enamoré cuando era muy chica. Me acuerdo de cuando teníamos juntos un auto al que le andaba mal el motor y siempre teníamos que empujarlo entre los dos. Esa persona es la que admiro y respeto, el hombre con quien me casé ante Dios. Juramos cuidarnos en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separara y si bien no estamos juntos, nos seguimos cuidando… Ya no sentimos ese amor marital, pero sí un amor de padres de nuestras hijas. Te aseguro que si a él le pasara lo mismo, yo no dudaría un segundo en ayudarlo, en donarle el órgano que necesitara. Me quedan pocos órganos por donar [risas]. ¿Cómo no voy a estar para ayudarlo? El corazón me lo manda”, concluyó.