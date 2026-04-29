Salud aprobó un nuevo reglamento para las residencias médicas: qué cambia desde este año

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo reglamento para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que comenzará a aplicarse este año en hospitales e instituciones nacionales y en aquellos establecimientos con convenio con Nación. La medida fue oficializada mediante la Resolución 542/2026, en el marco de la Ley Nacional de Residencias N° 22.127, y redefine aspectos centrales del régimen de formación de médicos, enfermeros, bioquímicos y otros profesionales.

Según informó la cartera sanitaria, la nueva normativa busca unificar criterios de contratación, reorganizar condiciones laborales y fortalecer el perfil formativo de las residencias, luego de que la Ley de Emergencia Sanitaria dejara sin efecto el reglamento anterior.

Uno de los cambios principales es la creación de la Beca Nacional de Residencia como única modalidad de contratación, dejando atrás el esquema que coexistía con la denominada "Beca Institución", elegida por el 80% de los ingresantes en 2025. Con el nuevo esquema, quienes inicien residencias en instituciones dependientes o conveniadas con el Ministerio cobrarán su beca bajo una modalidad unificada, con posibilidad de adicionales o bonos otorgados por cada institución.

Además, los hospitales deberán garantizar cobertura de seguro de salud y mala praxis, una incorporación que desde el Gobierno presentan como un refuerzo en derechos y protección para los residentes. Quienes ya estén cursando podrán optar por mantenerse bajo las condiciones previas o adherir al nuevo régimen.

Otro de los puntos que introduce cambios es el sistema de licencias. La normativa mantiene las licencias ordinarias, por maternidad, paternidad y enfermedad, pero amplía derechos incorporando licencias por enfermedad de familiares, fallecimiento de familiares directos y otras situaciones excepcionales que podrán evaluarse según las necesidades operativas de cada hospital.

En relación con la carga laboral, el reglamento no modifica aspectos centrales del régimen actual: se mantiene una carga de hasta 45 horas semanales, con un máximo de ocho guardias mensuales, uno de los puntos históricamente sensibles dentro del sistema de residencias.

La resolución también ratifica que seguirán teniendo prioridad en el orden de mérito los profesionales con título de grado completo en Argentina, mediante un plus de cinco puntos adicionales en la adjudicación.

En paralelo, la norma incorpora un cambio con impacto a futuro para quienes se formaron en el exterior. Desde 2027, los profesionales extranjeros que quieran acceder a residencias en Argentina deberán egresar de instituciones con procesos de acreditación equivalentes a los reconocidos por la World Federation for Medical Education (WFME). Según Salud, el objetivo es garantizar estándares formativos compatibles con parámetros internacionales.

Otro cambio relevante es que, desde este año, cada provincia tomará sus propios exámenes de ingreso, con evaluaciones y criterios definidos por cada jurisdicción. Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a que las provincias recuperen mayor autonomía en la formación de recursos humanos según sus necesidades sanitarias, epidemiológicas y territoriales.

Los cambios alcanzarán a quienes ingresen a residencias básicas en medicina, enfermería y bioquímica, además de especialidades y residencias postbásicas en establecimientos nacionales.

Con esta reforma, el Gobierno busca reordenar un sistema clave para la formación de profesionales de la salud, en un contexto donde las condiciones laborales de los residentes vienen siendo tema de debate desde hace años.