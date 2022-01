Cada vez son más los argentinos que buscan alejarse de las dificultades económicas que enfrenta el país buscando oportunidades en el exterior. La tendencia no es nueva, y continúa siendo impulsada por un número de países europeos que buscan mano de obra calificada para su mercado laboral. Este es el caso de Suiza.

La pequeña nación montañosa es uno de los lugares con menos desempleo del mundo: según datos de la Secretaría de Asuntos Económicos del país la tasa de desempleo general rondó el 2,8% en 2021, una de las más bajas de todo el viejo continente.

.

A pesar de su satisfecho mercado laboral, la nación se encuentra en búsqueda de ingenieros, desarrolladores, programadores y expertos en tecnología como también farmacéuticos, profesiones con salarios competitivos de hasta US$ 7.000 al mes.

En este marco, cualquier argentino que tenga el objetivo de irse del país ya se puede postular a trabajos en Suiza. Para acceder al país europeo, primero se necesita tramitar un permiso en las oficinas de migración:

Cómo vivir y trabajar en Suiza

La pintoresca nación europea ofrece oportunidades laborales a extranjeros alrededor del mundo.

De acuerdo a fuentes de la Embajada Suiza en la Argentina, lo primero que se debe hacer para trabajar en Suiza es contar con un permiso para residir en el país. Éste permite residir en el país por más de tres meses, llegando a extenderse entre un año y un tiempo indefinido.

Para los argentinos con el pasaporte de la Unión Europea, por otro lado, es posible instalarse de manera definitiva en el país. Como lo explica Ch.Ch, el sitio oficial de las autoridades de Suiza, "los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a entrar, vivir y trabajar en suiza. Para ejercer una actividad lucrativa no necesitan permiso de residencia. Sin embargo, el empleador está obligado a notificar la actividad".

Luego de solicitar el permiso por tres meses, los argentinos con pasaporte de la Unión Europea pueden solicitar el permiso de residencia en el municipio del domicilio. Para realizar el trámite se debe presentar el DNI, pasaporte válido, declaración de empleo o evidencia de que se trata de un trabajador freelance. Con todos los papeles en orden, la residencia se puede volver permanente.

Cómo buscar trabajo en Suiza

Los salarios de trabajadores con menor experiencia no bajan de los $2.300 dólares mensuales

La recomendación a la hora de viajar a trabajar al exterior siempre es conseguir un empleo antes de partir, y Suiza no es la excepción. Además de la diferencia entre el peso argentino y el euro, los precios en Suiza no son los más amigables si no se cuenta con un salario en euros estable.

Para encontrar un empleo en Suiza, los ciudadanos extranjeros utilizan varias plataformas digitales. Las más populares son Expatica, el Portal Europeo de Movilidad Laboral, conocido por sus siglas EURES, SwissLinx, una página para trabajadores de tecnología, Swissdev Jobs, y agencias de contratación privadas como Manpower y Adecco.

Según la ley de compensación mínima para los trabajadores, los sueldos de un trabajador con poca experiencia laboral oscilan entre los $2.300 y $4.500 dólares al mes. En cambio, un trabajador calificado y con más experiencia puede llegar a ganar hasta US$ 5.700 mensuales.