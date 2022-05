Es sabido que la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires ( UBA) es una de las mejores posicionadas a nivel mundial por tener buen material de estudio y por formar buenos profesionales. En esta oportunidad, apareció en el centro de la escena debido a tuit publicado por el abogado y profesor, Félix V Lonigro, realizó el primer parcial de la cátedra de Derecho Constitucional y todas las personas de la comisión lo desaprobaron.

Esta más que claro que cada instancia de examen en la universidad, ya sea pública o privada, es un gran desafío a superar por los alumnos. A veces, por más que uno se estudie todo, la evolución lo supera y no llega a cumplir las expectativas. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales cuestionaron, en este caso, que el problema podría venir por otro lado.

La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) es una de las 50 mejores universidades del mundo, según el ranking universitario global que elabora QS Quacquarelli Symonds. Este destaco principalmente cinco carreras de grado: Lenguas Modernas se ubicó en el puesto 25, Sociología se situó en el lugar 39, Antropología en el 32º, Derecho 40º e Ingeniería del Petróleo 36º.

A pesar de esta buena noticia, el "Top universities in the world for 2022-2023", elaborado por Center for World University Rankings, reconoció una baja en las posiciones de la institución debido a la caída de la calidad de la educación, la empleabilidad de sus estudiantes, la capacidad de sus profesionales de educar y la investigación que llevan adelante.

La UBA pasó del puesto 356 al 365 en solo un año.

A pocas semanas de conocer estos resultados, un profeso del establecimiento educativo comentó en Twitter que había tomado examen de Derecho Constitucional y desaprobaron todos. Félix V Lonigro es abogado y ejerce la docencia en la universidad hace muchos años. Si bien en otras ocasiones ya habían reprobado muchos alumnos su parcial, este cuatrimestre bocharon todos el escrito.

"Facultad de Derecho de la UBA. Tome el Primer Parcial de derecho constitucional. 27 exámenes. Ningún aprobado", escribió el hombre en la red social. Casi al instante, el tuit empezó a circular entre personas y se generó mucha polémica al respecto.

El posteo generó un importante revuelo en la red social del pajarito debido a que algunos cuestionaron sus métodos de enseñanza y no una falta de comprensión por parte de los estudiantes. "Sos un profesor pésimo, no se te entiende", aseguró un chico. "Me imagino que usted habrá seguido la carrera docente, porque como todos sabemos en nuestra queridísima casa de estudios, muchos "profesores" no son docentes, son abogados sin los conocimientos suficientes de cómo ser didácticos. Si fuese usted, me fijaría en que estoy fallando", comentó una chica.

"Hoy estoy a meses de recibirme, pero hace 5 años fui alumna de Lonigro. Me pone triste ver que sigue siendo soberbio, sus exámenes eran capciosos, no los aprobaba casi nadie. Nos obligaba a comprar su libro, porque si alguien lo llevaba fotocopias se enojaba, había que esconderlo", contó una joven. Mientras que una usuaria que se identificó como docente de la Casa de estudios afirmó: "Soy Profesora de la UBA y de la UNDAV, en la 1.ª desde 1984, y si me hubiese pasado lo que le pasó a Usted no lo diría, eso sí, me replantearía firmemente cambiar las teóricas y la forma de exponerlas, como así también los trabajos prácticos de aplicación de los temas"

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Derecho Público. Tome el primer Parcial. 59 exámenes Cuatro aprobados. — Félix V Lonigro (@fvlonigro) May 13, 2022 . También hubo quienes apoyaron la forma de educar de Lonigro en la universidad. "En un país normal tu razonamiento sería lógico. Pero que los alumnos terminen primaria sin saber leer ni multiplicar y que comprensión de textos sea un misterio mágico, es producto de décadas nivelando para abajo", dijo una chica. "Los chicos no quieren esforzarse cuando algo les cuesta, no tienen perseverancia, en seguida tiran la toalla. Han perdido demasiado estos dos últimos años", expuso una docente de nivel secundario. . "Están criticando al docente diciendo que él debe fallar con su metodología de trabajo. Por más que le expliques no lo van a entender, no fueron preparados para este nivel académico. Están en la facultad, no tercer grado", sostuvo un hombre. "Ser un profesor exigente es ser un BUEN profesor, los que no estudian NO pueden aprobar. No es muy difícil de entender... o si?", aseveró una señora. . Cuantos imberbes piensan que cuando un profesor es exigente y desaprueba a muchos, la culpa es de él. Que absurdo: aprobare a todos así consideran que soy bueno. Es increíble tanta mediocridad del lado de los docentes tambien — Félix V Lonigro (@fvlonigro) May 13, 2022 Luego del revuelo, el profesor defendió las correcciones de los exámenes y su forma de enseñar. "Durante varios años he sido profesor de universidades privadas. De dos de ellas debí irme porque las autoridades me protestaban por la cantidad de alumnos que no aprobaban", señaló Lonigro. Además, añadió "Cuantos imberbes piensan que cuando un profesor es exigente y desaprueba a muchos, la culpa es de él. Que absurdo: aprobaré a todos así consideran que soy bueno. Es increíble tanta mediocridad del lado de los docentes también". . Por último, el abogado constitucional manifestó "Se ha instalado en la Argentina la cultura de la mediocridad. Pareciera ser que quien quiere nivelar hacia arriba es arbitrario. Vivimos la era de la chatura cultural y académica. No hay que bajar los brazos. Tenemos que volver a la excelencia. Seguiré luchando por eso".

