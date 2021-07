En los 30 años que lleva al aire el programa de Marcelo Tinelli, primero como VideoMatch y luego como ShowMatch, lanzó a la fama a cientos de artistas, algunos continúan en carrera pero otros dieron un paso al costado y dejaron atrás las cámaras de televisión. Pero también hubo lugar para quienes se quedaron firmes junto al conductor, una de ellas es Marcela "la enana" Feudale que empezó como locutora en 1992.

Acompañó a Tinelli por casi 30 años y se esperaba que este no fuera la excepción, pero para sorpresas de muchos renunció al ciclo ShowMatch: La Academia y prefirió seguir por otro camino. La histórica locutora del programa dio un paso al costado para priorizar su salud y la de su mamá, con quien convive.

.

El día que tenían que hacer las fotos para el regreso al programa decidió no asistir, ya que tenía "temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle", había explicado desde su espacio radial en FM Cielo. Cuando se confirmó la fecha de la salida al aire de ShowMatch supo que tenía que dar un paso al costado y llamó a Tinelli para presentarle su renuncia. Además contó que pudo desarrollar recursos que le permitieran quedarse en su casa, lo cual le daba mucha tranquilidad.

¿Quién es Marcela Feudale?

Marcela es oriunda de Lanús. Además de ser locutora, es licenciada en Historia, cuya profesión ejerció hasta 1992 tras sumarse a VideoMatch. No sólo trabajó en televisión, sino que también desplegó su talento en Radio del Plata, Rock & Pop y Radio 10, y trabajó desde 2017 a 2019 como panelista de Implacables, ciclo que se emite por Canal 9 con la conducción de Susana Roccasalvo.

Marcela Feudale junto a José María Listorti y Pachu Peña.

Sus estudios de locución los realizó en CoSal, allí había sido rechazada dos veces en el examen de ingreso. Recordó en Estación Marina que la compañía de su padre había sido "fundamental" porque él la había llevado al "otorrinolaringólogo" y le pagó la foniatra durante un año hasta que logró ingresar.

"Cada vez que yo empezaba algún trabajo nuevo, él me estaba escuchando. En la época en que agarré mi primer programa de radio, que terminaba a las dos de la mañana, yo llegaba a mi casa y escuchaba la radio a los gritos pelados, que había quedado encendida porque él se había quedado dormido", rememoró Marcela.

.

Aunque en estos momentos se encuentra alejada de las cámaras de televisión, continuó adelante con sus proyectos radiales. Pero también hubo tiempo para retormar un pasatiempo ancestral que se transformó su emprendimiento: el tejido. Esta idea surgió en btre mayo y juno de 2020 cuando a la locutora le dieron ganas de tejer y se ocupó de buscar quién pudiera llevarle lana a domicilio.

Cuando encontró a su proveedora de lana, resultó ser conocida de Larry de Clay, le llevó más cantidad de la que necesitaba y por lo tanto se tejió una prenda de más. Esto la dejó con ganas de seguir y fue por más: bufandas, almohadones, ruanas, entre otros.

.

Aunque todo empezó como un entretenimiento para pasar la cuarentena por coronavirus, al tiempo le vio la beta profesional. Este año se animó y lanzó su emprendimiento en Instagram donde se la encuentra con el usuario @tejidosartesanalesmyf. Allí se ve a Marcela modelando las prendas que ella misma tejió.

Sobre sus inicios en VideoMatch aseguró que el programa le dio la "posibilidad de viajar al exterior, de hacer el ciclo en Paris, en Nueva York, en Berlín, en Madrid, esas cosas son increíbles" y agregó que sólo tiene "buenos recuerdos. Si tuviera que escribirlo creo que me quedaría corta, así que soy una persona muy feliz”."

Hace unos meses había contado que no miraba ShowMatch porque tenía miedo de que le agarre una sensación de asistir al piso.

"Tengo miedo de que me dé una cosa de que tengo que ir, y siento que no tengo que ir, porque tengo la necesidad de no ir. Entonces no quiero pasar por ese tránsito ni forzarme a sentirme ni incómoda ni mal. No tengo ganas", contó en diálogo con TNT Sports.