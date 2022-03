Un inusual caso sucedió en Mendoza. Una joven intentó cruzar caminando hacia Chile, al no poseer el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 ni tampoco un PCR negativo, pero terminó perdiéndose. Su familia denunció su desaparición y finalmente fue hallada por el personal de Guardaparques del Cerro Aconcagua. La chica tenía signos de hipotermia, pero estaba en buen estado de salud en general.

La protagonista de este suceso fue identificada como Macarena Güida (28). La joven es de Buenos Aires y el lunes pasado intentó cruzar a Chile por uno de los pasos fronterizos que hay en la pronvincia de Mendoza.

Sin embargo, al llegar al lugar, no pudo ingresar al pais vecino porque no cumplía con las exigencias sanitarias requeridas por las autoridades chilenas para evitar la propagación del coronavirus: no tenía el plan de vacunación completo ni un PCR negativo.

La familia de la joven sabía que iba a viajar a Chile, pero luego perdió todo contacto con ella y por eso denunciaron su desaparición. Las autoridades iniciaron una intensiva búsqueda de la joven. Incluso la noticia comenzó a circular en las redes sociales para tener mayor visibilidad y dar con su paradero.

Finalmente, personal de Guardaparque del Cerro Aconcagua encontró a la joven en la zona de la Playa Ancha, ruta que es elegida por los escaladores para subir por el Aconcagua. Güida fue hallada "con hipotermia y agotada, pero en buen estado” de salud, según señalaron fuentes oficiales al medio Vox Populi. Tras su hallazgo se dio aviso a la Comisaría 53 de Potrerillos.

La joven fue trasladada al Campamento Confluencia. en donde pasó la noche del miércoles y este jueves fue llevada a la comisaria de Potrerillos. Luego la trasladaron al hospital Uspallata en donde se le hicieron los éxamenes de rigor.

Deberá dar su declaración en las próximas horas para conocer cuál es su versión de lo que sucedió en las últimas 72 horas. La causa está a cargo de una oficina fiscal de Morón, en donde la familia de la chica realizó la denuncia de paradero.

Por último, la hipótesis que maneja la policía es que Güida llegó al cruce fronterizo, pero fue retenida en el Paso Cristo Redentor al tener sólo una dosis de la vacuna contra el Covid y al no presentar PCR negativo.

Además, indicaron que la joven pasó la noche en un refugio y llegó a hablar con su madre, quien la notó “muy asustada”. Había prometido que al día siguiente regresaría a la Ciudad de Mendoza en colectivo pero en vez de eso, se fue del lugar sin avisar y comenzó su travesía.