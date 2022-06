A solo días del comienzo del mes de junio, se podría decir que una gran cantidad de argentinos ya tienen la mira fija en las vacaciones de invierno . Si bien habrá que esperar hasta julio para cortar el año y disfrutar en familia, se confirmaron las fechas tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires . Es decir, se abrió el plazo para planificar.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires?

Es necesario recordar que la fecha exacta de este receso varía según cada jurisdicción, pero la duración siempre es la misma: dos semanas. En particular, en CABA comenzarán el lunes 18 de julio y se extenderán hasta el viernes 29, con el objetivo de retomar el calendario escolar el primer día de agosto.

Además, estas fechas coinciden con las vacaciones de invierno en la Provincia de Buenos Aires , Chaco , Corrientes , Formosa , Santa Cruz , Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires , comenzarán sus vacaciones de invierno el 18 de julio.

Por su parte, otros distritos comenzarán su receso invernal el 11 de julio, para finalizarlas el 22 de ese mismo mes. Dentro de este grupo se encuentran Catamarca Catamarca , Chubut Chubut , Córdoba , Entre Ríos , Jujuy Jujuy , La Pampa , La Rioja , Mendoza Mendoza , Misiones , Neuquén Neuquén , Río Negro , Salta , San Juan , San Luis , Santa Fe y Tucumán. Tucumán.

Los mejores destinos turísticos para visitar estas vacaciones de invierno

Según revelaron desde el sitio web Booking.com , un metabuscador de reservas de alojamiento, los destinos predilectos por los argentinos para el periodo de julio y agosto son los siguientes: Bariloche , la Ciudad de Buenos Aires , Iguazú , Mendoza y Salta . metabuscador de reservas de alojamiento, los destinos predilectos por los argentinos para el periodo de julio y agosto son los siguientes: BarilocheIguazúMendoza y Salta

Esta información está basada en las búsquedas que los argentinos realizaron en las últimas dos semanas de abril, con fechas de registro para el período mencionado. Sin embargo, vale remarcar que no están incluidas no obstante las reservas. check in para el mencionado periodo. Sin embargo, vale remarcar que no están incluidas necesariamente las reservas.

“Sin dudas el turismo ha enfrentado momentos difíciles en los últimos años, pero confiamos en una fuerte recuperación. La demanda de viajes domésticos seguirá siendo una importante tendencia durante las próximas vacaciones de invierno y estamos preparándonos para atender a esta demanda” , expresó al respecto Jimena Jimena Gutiérrez , Gerente de Booking.com para Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Cuándo terminarán las clases en 2022 en Argentina?

Por más suene presuntuoso hablar de las vacaciones de verano y el futuro fin del ciclo lectivo 2022, lo cierto es que no falta tanto como parece.