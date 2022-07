Una pequeña, que superó una enfermedad tan grave como el cáncer, protagonizó uno de los videos más emotivos de la jornada. Su papá compartió en las redes sociales el emotivo festejo familiar que hicieron cuando se enteraron de la noticia. El momento se volvió viral en Twitter y cientos de usuarios expresaron sus mejores deseos para la nena.

Se trata de una noticia de las buenas y que fue compartida por Gonzalo Santo Tomás, el papá de Cata. En su cuenta de la mencionada red social difundió las imágenes de su hija que llevó adelante una lucha vital contra la enfermedad.

En sus palabras expresó los sentimientos que vivieron tras un tratamiento médico que se prolongó durante los últimos cinco años.

Con el alta ya confirmada, la pequeña realizó un ritual tradicional que realizan muchos de los pacientes oncológicos recuperados. La filmación de ese momento particular y único se volvió viral en Twitter durante las últimas jornadas.

De esta manera, el comunicador confirmó que la dolorosa situación familiar ya quedó atrás y todo es nuevamente alegría plena.

El tuit viral sobre la recuperación de Cata(Twitter/@gonzasantotomas).

El momento inolvidable de la nena luchadora que se volvió viral

“Después de 5 años de llorar, sufrir y empezar a valorar la vida, podemos decir que mi hija Cata le ganó al cáncer. Alta definitiva”, escribió el papá orgulloso. En las imágenes se ve a la menor arriba de un sillón con una mujer que sostiene la campana de la alegría. Es el festejo que realizan los pacientes que superan la complicada enfermedad.

“Esto significa que no me tenés que venir a ver más. Significa que ya estás de alta”, le remarcó la mujer a la nena y completó: “Vas a tocar la campana por la vida”. Aunque no se ven lágrimas, con una clara emoción, su padre se acercó y alentó a la nena: “Con fuerza Cata”.

Las repercusiones del emotivo video viral

Rápidamente, el tuit del papá orgulloso y emocionado acumuló miles de me gusta, y superó los 7.000 retuits. Al mismo tiempo, Gonzalo cosechó más de 2000 comentarios de usuarios que le expresaron los mejores deseos para toda la familia, pero sobre todo para la pequeña.

“Felicitaciones familia a disfrutar la vida! Una campeona!”, comentó una persona debajo del video viral que conmocionó a Twitter. Otro expresó: “Bendiciones para toda esa familia perseverante y luchadora, sobre todo beso gigante para Cata”.

“Vamos Gonza!!! No te conozco, pero una noticia así pone feliz a todos!!!”, confesó otro internauta que nunca vio al periodista en persona y de igual manera le deseó lo mejor. “Es una gran noticia!!! Mucha luz para esa princesa, campeona de la vida”, sumó otra persona para la tierna Cata.