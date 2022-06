Una y otra vez, las redes sociales prueban lo que todos ya sabíamos: las abuelas son incomparables. En las últimas horas, un nuevo tuit viral demostró a los internautas de la red social que el vínculo entre abuelas y nietos es uno sin igual, a través de un gesto que dejó a miles con una lágrima en el ojo.

A través de su cuenta de Twitter, Abril (@abrusabia) compartió el tierno regalo que le hizo su abuela: "Anoche salí con una amiga y a la vuelta nos fuimos a dormir (en la casa) de mi abuela. Antes de eso, le había comentado que siempre me agarra hambre a la madrugada", comenzó detallando la joven.

.

Después de poner en contexto lo sucedido, mostró su sorpresa ante la escena que las recibió nada más entrar en la casa de su abuela. "Entonces, cuando llego tipo 5, efectivamente, muerta de hambre, me encuentro con la siguiente foto". En la imagen se pueden apreciar dos platos de pasta con salsa de tomate, pan y los cubiertos colocados en la mesa del comedor.

Junto a los platos, cuidadosamente envueltos en film para preservar su calor, la abuela de la tuitera dejó una tierna nota de la que todo el mundo habla: "¡Dulces sueños!", leía. "Encima la salsa era casera por dios es la mejor persona del mundo", terminó su anécdota Abril.

anoche salí con una amiga y a la vuelta nos fuimos a dormir de mi abuela. antes de eso le había comentado que siempre me agarra hambre a la madrugada, entonces cuando llego tipo 5 efectivamente muerta de hambre me encuentro con la siguiente foto: pic.twitter.com/n2UACNY75Z — abril (@abrusabia) June 18, 2022

La publicación no tardó en volverse viral, reuniendo 160 mil 'me gustas' y más de 5 mil retuits en cuestión de horas. Con cientos de personas enviando saludos y alabanzas a la cocinera, la nieta decidió presentarla en la red social:

"Bueno, esta es mi abuela (82 añitos) con sus tallarines caseros... la otra foto es un gesto muy parecido que tenía cuando iba a estudiar a su casa y me levantaba temprano. Siempre fue igual de amorosa y atenta. No hay persona que no la adore con toda su alma", escribió la joven en un segundo tuit.

bueno esta es mi abuela (82 añitos) con sus tallarines caseros... la otra foto es un gesto muy parecido que tenía cuando iba a estudiar a su casa y me levantaba temprano ❤️ siempre fue igual de amorosa y atenta. no hay persona que no la adore con toda su alma pic.twitter.com/UqNz7dM0H2 — abril (@abrusabia) June 19, 2022

Las respuestas al tierno momento viral no se hicieron esperar: "Quiero salir de joda con vos solo para probar la salsa casera de la abuela", "habrá algo mejor en la vida que los abuelos? NO", "Tu abuela es mi persona favorita", "Las abuelas son lo mejor que esta vida nos dará", "Me han entrado ganas de llorar de lo linda que es su abuela" y "Por favor abrazala mucho a tu abuela de mí parte" fueron algunos de los comentarios bajo el tuit viral.

Y como siempre, algunos internautas compartieron sus propios recuerdos junto a sus abuelas. "Siempre que llegaba de la escuela, mi abuelita me hacía fideos de cualquier tipo con una ensaladita de tomate y cebolla. Lástima que su enfermedad no la dejó poder seguir haciéndome esos almuercitos que valían la pena. La extraño :(", compartió un usuario. "Cómo daría por tener a la mía y en lugar de eso me prepare arroz con leche + una cucharada de dulce de leche.. la extraño. Tenés la felicidad frente a vos! Valorala y abrazala siempre que cuando no la tengas puedas cerrar los ojos y recordar su calor y su amor. Me fui a llorar", acotó otro.