El 29 de noviembre del 2010, minutos antes de las 20.00 horas, llegaba a su fin una de las novelas infantojuveniles más icónicas de la Argentina: Casi Ángeles. Una ficción producida por Cris Morena que tuvo cuatro temporadas en Telefe y que lanzó al estrellato mundial a decenas de jóvenes actores como Lali Espósito, Peter Lanzani, la China Suárez, Gastón Dalmau, Nico Riera, Rocío Igarzabal y Candela Vetrano.

Ya pasaron casi 11 años desde la última emisión, en la que los protagonistas se subían a una combi para recorrer el país con su música y Peto Menahem en su papel de "Tic-Tac" se despedía de los televidentes.

El problema es que en la última imagen de la novela, aparecía un cartel en la ruta que decía "Fin", al que segundos después le agregaron un signo de pregunta, y eso quedó grabado en la mente de los espectadores que todavía hoy se animan a soñar con un regreso.

Así terminó Casi Ángeles en su cuarta temporada.

Hace algunas semanas, Lali le pidió a sus fanáticos que dejaran ir a la ficción, porque cada vez que se conecta para hacer un vivo en sus redes sociales alguien le pregunta si hay novedades con respecto a una posible quinta temporada.

Otra de las protagonistas, del elenco adulto, era Emilia Attias quien interpretaba a Cielo Mágico, Ángeles Inchausti y en las dos últimas temporadas a Paz Bauer. En una entrevista reciente con la Revista Gente, le consultaron sobre si estaba planeada una vuelta de Casi Ángeles.

“Me parece simpático que lo pidan. Pero cada uno está haciendo su camino a nivel artístico, uno quiere crecer como artista y para eso cada uno va eligiendo sus distintas ramas para sentir un orgullo personal de progresar en su camino. Después la vida dirá si en algún momento alguno se vuelve a juntar para hacer algo profesional de Casi Ángeles”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que no cree que esto sea posible, al menos en lo inmediato. “No creo que sea algo cercano porque estamos todos en un momento muy caliente de nuestras carreras, muy efervescentes y es muy positivo el lugar donde cada uno está, entonces entiendo que hay que ir para adelante y no tanto para atrás”.

Finalmente, aclaró que sigue teniendo mucha química con sus ex compañeros. “A nivel personal somos todos muy amigos, nos llevamos todos muy bien y congeniamos mucho. No nos vemos cotidianamente por la vida misma y por nuestras carreras, pero hablamos bastante y cada vez que nos vemos somos hermanos. Cada tanto cuando coincidimos hacemos algún encuentro”, sentenció.

Este fue el último capítulo de Casi Ángeles