Luego de un año sabático vuelven los Martín Fierro, que premian lo mejor de la televisión y radio argentina. ¿Dónde será el evento? ¿Cuánta gente podrá ir? ¿Quiénes serán los conductores? ¿Por qué canal se podrá ver la gala? Enterate de todas las novedades.

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció el regreso de esta gala, que se ha vuelto un clásico de la TV argentina.

Luis Ventura es el presidente de APTRA, asociación responsable de entregar los premios.

"Vayamos por partes: lo primero y más inmediato en cuanto a fechas es el Martín Fierro de Cable. Lo transmitirá Crónica, será el martes 9 de noviembre en el Luna Park y se está trabajando mucho para hacerlo a la altura de las circunstancias. Habrá 9 cámaras, dos drones, mesas de 8 personas y un total de 550 invitados a la gala. Va a ser una cena con un menú exquisito, que está definiendo Barrionuevo, quien es el encargado de la parte gastronómica. Habrá alfombra roja y muchas figuras mostrando sus looks", explicó Ventura.

En cuanto a quienes serán los encargados de conducirlo, el periodista comentó que "el Pollo Alvarez está confirmado y en primera instancia también sé que las otras alternativas fueron Darío Barassi y Jey Mammon. Finalmente, por disponibilidad de ellos y algunos condicionamientos, se optó por el Pollo. En cuanto a la conductora mujer, se barajaron varios nombres: Pampita, Denise Dumas, Lizy Tagliani y hasta hablamos con Guillermina Valdés”.

El "Pollo" Álvarez y "Pampita" Ardohain serán los conductores del Martín Fierro de Cable.

“Incluso nos comunicamos con Marcelo Tinelli para que la convenciera pero finalmente Guillermina se bajó porque sintió que era demasiada responsabilidad”, añadió.

Cuando llegó la hora de hablar del formato, Ventura señaló que “será en el Luna Park y está armado así: será una hora y media de alfombra roja con los looks y la previa y luego dos horas de televisación de la ceremonia y la entrega de premios".

Recordemos que la última edición de los premios fue en septiembre del 2019, por lo que se va a premiar el contenido de dicho año y del 2020, es decir, habrá dos estatuillas por categoría.

La última edición del evento se llevó a cabo en septiembre del 2019.

Retomando al conductor, reveló la fecha del Martín Fierro de Aire. "Esto es de último momento: se cerró como fecha el sábado 11 de diciembre, lo transmitirá Canal 13 y se hará en el Sheraton de Retiro. Se premiará solamente la temporada 2019 de televisión y es un honor volver al legendario templo del Martín Fierro, que fue siempre el Sheraton y estamos hablando de un aforo de 500 personas", contó Luis.

.

Por supuesto que surgió la misma interrogante, ¿quiénes serán los conductores? "Los define el canal con el visto de Aptra y ya estamos hablando de nombres importantes pero no me quiero adelantar porque ahora lo más inmediato es el Martín Fierro de Cable y no quiero que se mezclen los tantos. Me quiero concentrar por la cercanía con el de cable pero sí te puedo decir que la gente de Canal 13 está trabajando y te agrego algo más: el 13 de diciembre será la gala para premiar la temporada 2019 y probablemente en febrero Canal 13 también se haga cargo de la ceremonia para premiar la temporada 2020", respondió el presidente de APTRA.

Además, hizo lo propio con los otros premios entregados por la mencionada asociación. "El Digital será el sábado 18 de diciembre en Neuquén, con un salón para 350 personas, cena y se entregarán allí dos Martín Fierro de Oro: uno para una figura de las redes sociales en calidad de influencer y otro para una producción de plataformas y contenidos periodísticos digitales. Va a viajar una comitiva de figuras a Neuquén y será un fiestón. Por otro lado, el Martín Fierro Federal ya está confirmado para hacerlo en la provincia de San Juan y solo falta ponerle la fecha. La idea es hacerlo antes de que termine el año", afirmó Ventura.

Además, el periodista confirmó que el Martín Fierro Digital será el 18 de diciembre y en la provincia de Neuquén.

Por último, anticipó el destino del Martín Fierro de Radio. "Estamos con las negociaciones abiertas para hacer el de Radio pero también tenemos que verlo con detenimiento. No podemos avanzar en un montón de cuestiones por falta de tiempo. Nos come fin de año y va a ser casi imposible. Quedará para el año entrante, al igual que el Martín Fierro de Moda. Creo que vamos bien encaminamos y ahora el foco está puesto en Cable, Aire, Federal y Digital, que serán los que haremos antes de cerrar este año", finalizó el conductor.