De la "propofest" al karaoke: Fini Lanusse subió un video cantando y luego lo borró

Delfina Lanusse, conocida como "Fini", la residente de anestesiología implicada en la causa por el supuesto robo de propofol del Hospital Italiano, publicó un nuevo video en la plataforma TikTok, pero luego se arrepintió y lo eliminó.

La joven es una de las profesionales de la salud que está siendo investigada en la causa "Propofest", por la sustracción de fármacos anestésicos para usos no clínicos.

Durante el fin de semana pasado, Lanusse compartió un video donde se la observaba haciendo karaoke, cantando la canción "Real Friends", de la artista Camila Cabello. La publicación se viralizó antes de que la protagonista restringiera el acceso a su perfil personal.

Mientras el video acumulaba visualizaciones, los comentarios en la plataforma se dividieron entre reproches por su exposición pública y posturas que defienden su libertad hasta que se determine el nivel de participación que tuvo en el robo de medicamentos.

El descargo de "Fini" Lanusse por la causa "propofest"

Tras la viralización de las imágenes, Lanusse optó por eliminar no solo esa pieza, sino también otras publicaciones de su cuenta. Entre el contenido borrado figuraba una grabación reciente donde la profesional intentaba ofrecer su perspectiva sobre la situación mediática y legal que atraviesa desde que se inició la investigación por el uso irregular de insumos hospitalarios.

En dicho descargo, la anestesista manifestó su asombro ante la necesidad de utilizar las redes sociales para expresarse sobre su realidad: "No puedo creer estar haciendo este video para TikTok", declaró Lanusse en la grabación que fue replicada por diversos medios antes de desaparecer de su cuenta oficial.

En su mensaje, la médica se limitó a agradecer el acompañamiento de su entorno cercano y omitió referirse a las pruebas que pesan en su contra. La implicada en la "propofest" optó por la cautela y evitó dar detalles sobre su defensa o sobre los hechos específicos del desvío de sustancias.

En su intervención, sostuvo que "las cosas se van a ir aclarando" y enfatizó que su identidad real no coincide con la descripción que, según su visión, se difundió en los medios.

Por último, la residente señaló que deposita su confianza en el accionar de los tribunales y que las aclaraciones pertinentes serán presentadas "por las vías que corresponden".