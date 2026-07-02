Decoradora de interiores explicó por qué estos objetos no deben colocarse en el balcón: "Condicionan la circulación y achican la vista"

Los balcones son espacios fundamentales para quienes viven en departamentos, ya que permiten un contacto directo con el exterior sin salir del hogar. Sin embargo, cuando no se acondicionan correctamente, pueden transformarse en lugares incómodos, saturados de objetos o poco funcionales.

En ese sentido, la decoradora de interiores Natalia Marchal plantea que incluso los balcones más pequeños pueden aprovecharse al máximo si se toman decisiones acertadas. Según explica, no se trata de resignar comodidad o estilo, sino de elegir cada elemento de forma estratégica para potenciar la amplitud visual y la funcionalidad.

El consejo clave para lograr mayor amplitud en balcones pequeños

Para la decoradora Natalia Marchal, apostar por un balcón pequeño no implica limitarse, sino repensar cada objeto que se incorpora. En lugar de incluir muebles grandes o estructuras fijas, recomienda optar por piezas más livianas y proporcionales al espacio disponible.

"Prescindiría de muebles convencionales", afirma la especialista. En balcones reducidos, los elementos voluminosos "condicionan la circulación y achican la vista", generando una sensación de encierro. Un sofá grande, por ejemplo, puede ocupar toda la superficie y convertir el lugar en un espacio poco práctico.

La especialista en interiores recomienda apostar por los muebles pequeños y plegables para ahorrar espacio en el balcón.

Como alternativa, Marchal sugiere elegir asientos más livianos que no interfieran con el movimiento. Una de las opciones más funcionales es el banco ligero, que puede adaptarse a las dimensiones del balcón y, además, cumplir una doble función: servir como asiento y espacio de guardado para textiles o almohadones.

También recomienda utilizar luces cálidas para crear un ambiente más relajado y cálido.

Para momentos puntuales, como una comida o un desayuno, la especialista recomienda mesas plegables o abatibles, que se utilizan solo cuando es necesario. Lo mismo ocurre con las sillas plegables, que permiten liberar superficie y cambiar el uso del espacio según la ocasión.

En cuanto a la incorporación de plantas, Marchal aconseja evitar el exceso. Si bien el verde aporta frescura, una acumulación desmedida puede generar desorden visual. La clave está en elegir pocas especies y ubicarlas de manera estratégica para mantener un equilibrio.

Si bien recomienda tener plantas en el balcón, la interiorista explica que no es aconsejable llenar el espacio porque puede saturarlo y obstruirlo.

"Un balcón pequeño puede despertar tu creatividad. No se trata de restar estilo, sino de aprovechar el espacio para hacerlo brillar", señala la decoradora. También destaca la importancia de la iluminación, que puede modificar por completo la percepción del lugar. Luces cálidas, velas o iluminación indirecta ayudan a crear un ambiente más acogedor, especialmente durante la noche.

Finalmente, Marchal resume su enfoque con una idea central: "No existen espacios pequeños, sino ideas apropiadas que te hagan entender cómo quieres vivirlo de verdad". Antes de incorporar muebles o decoración, recomienda definir el uso principal del balcón, ya sea para relajarse, leer, compartir una comida o sumar plantas. A partir de esa decisión, será más fácil evitar errores y hacer compras inteligentes.