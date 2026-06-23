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Martes, 23 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
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Paul Tudor, peluquero, explicó por qué los cabellos finos deben optar por este corte de pelo: "Añade cuerpo y densidad"

El experto recomendó que este corte de pelo aporta movimiento y es especialmente favorable para personas mayores, ya que estiliza las facciones y rejuvenece.

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El cabello ocupa un lugar central en la construcción del estilo personal. No solo acompaña la imagen diaria, sino que también puede resaltar las facciones del rostro y generar un impacto visual significativo.

En ese sentido, el peluquero profesional Paul Tudor explicó que existe un estilo de corte especialmente indicado para quienes tienen el cabello fino y buscan sumar volumen y movimiento. Según detalló, se trata de una opción versátil que logra mejorar la apariencia general del pelo, dándole mayor presencia.

Además, este tipo de corte también resulta favorecedor para personas mayores de 50 años, ya que aporta un efecto rejuvenecedor y estiliza los rasgos del rostro.

El corte bixie, la tendencia que aporta volumen y movimiento

El corte de pelo bixie se consolidó como una de las tendencias más comentadas entre quienes buscaban renovar su imagen sin realizar un cambio radical. Esta propuesta combina características del corte bob y del pixie, lo que le permite ofrecer un equilibrio entre practicidad y estilo moderno.

Su versatilidad es uno de los principales atributos, ya que puede adaptarse a diferentes tipos de cabello, desde lisos hasta ondulados o rizados. 

Este corte aporta movimiento y sensación de mayor volumen, por lo está especialmente receomendado para cabellos finos o sin forma.&nbsp;
Este corte aporta movimiento y sensación de mayor volumen, por lo está especialmente receomendado para cabellos finos o sin forma. 

Otro de los aspectos destacados es su capacidad para resaltar los rasgos faciales. Gracias a su diseño, el bixie ayuda a destacar zonas como los ojos, los pómulos y el cuello, generando una apariencia más fresca y definida.

Las capas y los contornos personalizados son clave en este corte, ya que permiten ajustarlo a la forma del rostro y al estilo de cada persona. En ese sentido, los especialistas suelen recomendar incorporar flequillos largos o mechones que enmarquen la cara para potenciar su efecto rejuvenecedor.

El corte bixie también beneficia a las personas mayores, ya que despeja el cuello y destaca los pómulos y los ojos, aportando frescura y suavizando los rasgos.&nbsp;
El corte bixie también beneficia a las personas mayores, ya que despeja el cuello y destaca los pómulos y los ojos, aportando frescura y suavizando los rasgos. 

Uno de los beneficios más valorados del corte bixie es su capacidad para aportar volumen en cabellos con poca densidad. Las capas internas generan un efecto visual que simula mayor cantidad de pelo, brindando cuerpo y movimiento.

En ese sentido, Paul Tudor afirmó: "El corte de pelo bixie está especialmente indicado para las melenas con poco pelo porque añade cuerpo y densidad al cabello fino". Esta característica lo posiciona como una alternativa destacada para quienes buscan renovar su imagen sin perder naturalidad.

Tips para cuidar el corte bixie y mantener su forma

  • Para conservar el estilo del corte bixie, es recomendable realizar retoques periódicos que mantengan la estructura de las capas. Esto ayuda a preservar el volumen y evitar que el cabello pierda forma con el crecimiento.
  • También se sugiere utilizar productos livianos que no apelmacen el cabello, como espumas o sprays texturizantes, que contribuyen a resaltar el movimiento natural del corte.
  • Por último, el secado con difusor o con técnicas que aporten volumen en la raíz puede potenciar el efecto del bixie, logrando un acabado más dinámico y favorecedor en el día a día.
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