Carlos López, experto en parrilla, explicó los 3 errores más comunes que arruinan la carne del asado

En Argentina, el asado es mucho más que una comida: se trata de un ritual que reúne a familiares y amigos alrededor del fuego. La preparación, la charla y la espera forman parte de una tradición que atraviesa generaciones y que tiene reglas propias.

Sin embargo, aunque pueda parecer sencillo, hacer un buen asado requiere respetar ciertos pasos clave. De lo contrario, pequeños errores pueden afectar el sabor, la textura y el resultado final de la carne.

En ese sentido, Carlos López, director de la Escuela Argentina de Parrilleros, detalló cuáles son los errores más frecuentes que se cometen al momento de cocinar a la parrilla y brindó recomendaciones para lograr una carne jugosa y sabrosa.

Cuáles son los errores más comunes al preparar asado a la parrilla y cómo evitarlos, según experto





1. Abuso de calor sobre la parrilla: uno de los fallos más habituales es el exceso de calor en la parrilla. Según López, colocar demasiadas brasas puede provocar que la carne se queme en la superficie, generando sabores intensos y poco agradables. La recomendación es trabajar con una cantidad moderada de combustible: entre 3 y 4 kilos de carbón o una combinación con leña seca. Además, cuando la leña comienza a humear antes de encenderse completamente, aporta un sabor particular que realza la cocción.

2. No respetar las cantidades de carne: otro error frecuente es no calcular correctamente la cantidad de carne. Como regla general, se estima medio kilo por persona, aunque este número puede ajustarse según el apetito de los comensales. Entre los cortes más elegidos se destacan la tira de asado, el vacío, la entraña y la tapa de asado, considerados infaltables en cualquier parrillada.

3. Quitar por completo la grasa de la carne: asimismo, quitar toda la grasa de la carne es una práctica equivocada. La grasa cumple un rol fundamental en el sabor y en la jugosidad del corte. El especialista también sugiere cocinar las achuras y los chorizos por separado, para evitar que la grasa de estos productos afecte a las piezas principales.

Según el experto son tres los errores más comúnes: colocar demasiadas brasas, no respetar las cantidades de carne por persona y quitarle toda la grasa al asado.

Cómo organizar las piezas de carne en la parrilla

La distribución de la carne en la parrilla es otro aspecto clave para obtener un buen resultado. No solo importa la cantidad de brasas, sino también cómo se disponen los distintos cortes.

Según las recomendaciones del experto, la parrilla debe organizarse por zonas. En los sectores laterales, donde el calor es más suave, se colocan las achuras y los chorizos. En el centro, donde el calor es más intenso, se ubican los cortes principales.

Durante la cocción, es fundamental controlar la temperatura de forma constante para evitar que la carne se queme o se seque. Además, al retirar las piezas de la parrilla, se aconseja dejarlas reposar unos minutos antes de cortarlas. Este paso permite que los jugos se redistribuyan y mejora la textura final.

La distribución de la carne también es un factor clave para que se cocine todo correctamente.

Otros consejos para mejorar el asado

Además de evitar los errores más comunes, existen algunos tips que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, salar la carne en el momento adecuado ayuda a resaltar el sabor sin resecarla. También se pueden utilizar adobos suaves o marinados previos, aunque sin opacar el gusto natural del corte.

En cuanto a la cocción, es preferible optar por un proceso lento y controlado, evitando pinchar la carne para no perder sus jugos. Dar vuelta las piezas solo cuando sea necesario y utilizar utensilios adecuados también contribuye a un mejor resultado.