El simple truco de un decorador de ambientes para transformar tu baño sin gastar de más

Durante los últimos años, el baño dejó de ser un espacio pensado únicamente para lo funcional y pasó a convertirse en un ambiente más del hogar, donde la decoración también gana protagonismo.

Hoy las tendencias apuestan por materiales naturales, detalles rústicos y pequeños elementos capaces de darle más calidez sin necesidad de hacer grandes remodelaciones.

En ese contexto, el decorador e influencer Álvaro Toledo compartió una recomendación tan simple como efectiva que ayuda a personalizar el ambiente sin sobrecargarlo ni gastar mucho dinero: colocar un cuadro sobre el inodoro.

¿Por qué Álvaro Toledo recomienda colocar un cuadro arriba del inodoro?

Álvaro Toledo es decorador de interiores y creador de contenido especializado en diseño del hogar. A través de sus redes sociales comparte ideas accesibles para renovar distintos ambientes con cambios sencillos y de bajo costo, una propuesta que lo convirtió en una referencia para quienes buscan mejorar su casa sin realizar grandes obras.

Su estilo se caracteriza por combinar materiales naturales, muebles recuperados y objetos con personalidad para crear espacios cálidos y funcionales.

Lejos de seguir tendencias al pie de la letra, promueve una decoración que refleje los gustos de quienes habitan la vivienda y aproveche al máximo cada rincón.

¿Por qué Álvaro Toledo recomienda colocar un cuadro arriba del inodoro?

Entre sus consejos más comentados aparece el de colocar un cuadro sobre el inodoro. Para él, esa pared suele quedar completamente vacía y representa una oportunidad para sumar un elemento decorativo que rompa con la monotonía.

Un cuadro elegido en sintonía con el resto del ambiente ayuda a darle equilibrio visual, aporta calidez y hace que el baño luzca mucho más terminado.

El especialista también recomienda prestar atención al espejo, ya que considera que puede modificar la percepción del espacio. En baños pequeños aconseja instalar uno de gran tamaño para generar una mayor sensación de amplitud, mientras que en los más grandes propone elegir un modelo con un marco llamativo que se convierta en uno de los protagonistas de la decoración.

Otra alternativa económica consiste en colocar una cortina de tela debajo del lavatorio para ocultar el espacio de guardado. Además de mantener el orden, este recurso aporta un aire más acogedor y combina muy bien con estilos rústicos o naturales.

Para la ducha, sugiere utilizar un protector plástico en el interior y una cortina exterior de lino o algodón, una combinación que ofrece un resultado más elegante sin perder practicidad.

Por último, Toledo asegura que pintar las paredes en tonos claros, incorporar pequeños objetos decorativos y reutilizar muebles o accesorios de segunda mano son cambios sencillos que pueden renovar por completo el baño.

Para él, no hace falta gastar una fortuna para lograr un espacio agradable: la clave está en crear un ambiente que refleje el estilo y la personalidad de quienes viven en la casa.