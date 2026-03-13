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Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
TENDENCIA

Chau ángulos rectos: la nueva forma que domina la decoración en 2026 y hace que tu casa se vea más grande

Las líneas curvas y los muebles orgánicos desplazan a las estructuras rígidas para ganar metros visuales. Descubrí por qué los interioristas están 'borrando' las esquinas de los ambientes y cómo aplicarlo en tu living sin gastar de más.

Dayra, Arellano

El diseño de interiores atraviesa un cambio profundo: las líneas rectas y los ángulos perfectos ceden terreno frente a las formas curvas, orgánicas e irregulares que dominan la estética del hogar en 2026. Sofás, mesas, espejos y estantes adoptan bordes redondeados que rompen con la rigidez del mobiliario tradicional y transforman cada ambiente en un espacio visualmente más cálido y relajado.

Los diseñadores explican que este cambio responde a una necesidad concreta: suavizar los espacios y generar una circulación más armoniosa dentro de la vivienda. Las piezas con siluetas orgánicas, formatos de arco o semicírculo y composiciones irregulares funcionan como objetos decorativos en sí mismos, más cercanos a una escultura que a un mueble convencional. El objetivo es que el hogar transmita calma y equilibrio, algo que las líneas rectas no logran por su frialdad visual inherente.

Los&nbsp;nuevos formatos que transforman todos los rincones de la casa.
Los nuevos formatos que transforman todos los rincones de la casa.

Materiales que complementan las nuevas formas

El cambio en las formas viene acompañado de una apuesta clara por los materiales. El interiorismo de 2026 prioriza la madera natural, la cerámica artesanal y piedras como el mármol, que refuerzan la conexión con lo orgánico y artesanal. El metal con acabado mate aparece como alternativa moderna que no interfiere con la suavidad del conjunto.

La combinación de estas formas fluidas con materiales de origen natural consolida una tendencia que pone el confort emocional en el centro de todas las decisiones de decoración. La apuesta del diseño actual es clara: hogares que se sienten tan bien como se ven.

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