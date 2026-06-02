Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 2 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
GUAU

Día Nacional del Perro: ¿Por qué se celebra el 2 de junio?

En Argentina, la fecha que homenajea a los perros se creó en 1996 a partir de una iniciativa de la escritora y periodista Cora Cané.

Gabriel Arias
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

"El perro es el mejor amigo del hombre", reza un viejo refrán que simplifica la relación entre seres humanos y caninos, los cuales tienen su día especial cada 2 de junio.

En Argentina la fecha que homenajea a los perros se creó en 1996 a partir de una iniciativa de la escritora y periodista Cora Cané.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

La fecha rinde homenaje a Chonino, un ovejero alemán nacido en 1975 que pertenecía a la Policía Federal. Desde temprana edad, entrenó para ser parte de las fuerzas de seguridad y como perro de presa. Cumplía con diferentes tareas y acompañaba a los oficiales en operativos y recorridos.

Lo cierto, es que el 2 de junio de 1983, el can se encontraba realizando una patrulla junto a Luis Sibert, su guía, y al agente Jorge Iani, y al ver una situación sospechosa, los policías solicitaron documentos a dos individuos, quienes al negarse y dieron comienzo a un tiroteo.

Perro héroe muerto en tiroteo

Los oficiales resultaron heridos y Chonino logró atacar y reducir a los delincuentes para terminar con el conflicto. Sin embargo, uno de los sospechosos disparó contra el pecho del perro, quien falleció mientras se dieron a la fuga.

Cuando los policías se reincorporaron, encontraron un pedazo de tela en la boca de Chonino, que contenía el documento de uno de los agresores, por lo que se logró identificar a la dupla y capturarla.

La fecha rinde homenaje a Chonino, un ovejero alemán nacido en 1975 que pertenecía a la Policía Federal. Desde temprana edad, entrenó para ser parte de las fuerzas de seguridad y como perro de presa. Cumplía con diferentes tareas y acompañaba a los oficiales en operativos y recorridos. Lo cierto, es que el 2 de junio de 1983, el can&nbsp;se encontraba realizando una patrulla junto a Luis Sibert, su guía, y al agente Jorge Iani, y al ver una situación sospechosa, los policías solicitaron documentos a dos individuos, quienes al negarse y dieron comienzo a un tiroteo.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Perro héroe muerto en tiroteoLos oficiales resultaron heridos y Chonino logró atacar y reducir a los delincuentes para terminar con el conflicto. Sin embargo, uno de los sospechosos disparó contra el pecho del perro, quien falleció mientras se dieron a la fuga.Cuando los policías se reincorporaron, encontraron un pedazo de tela en la boca de Chonino, que contenía el documento de uno de los agresores, por lo que se logró identificar a la dupla y capturarla.Chonino tiene su estatua de bronce en un predio policial (Archivo).
Chonino tiene su estatua de bronce en un predio policial (Archivo).

En 1996, la periodista Cora Cané propuso crear un día para homenajear a este perro y su heroica hazaña. En 2007, el oficial Sibert falleció y actualmente sus restos descansan junto a los de Chonino, en el círculo de la Policía Federal Argentina.

El Predio de la Policía Montada posee una estatua de bronce del can y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubica un pasaje en su recuerdo, entre las calles Avenida Casares y la Avenida Jerónimo Salguero.

Escuadrón de perros policía

Por otra parte, en nuestro país, existen diferentes fuerzas policiales, cuya participación y funciones varían según la jurisdicción. Muchas de estas cuentan con la presencia de perros, que cumplen un entrenamiento desde temprana edad para asistir a oficiales, participar de misiones y llevar a cabo tareas.

La Policía bonaerense cuenta con el Centro de Adiestramiento y Crianza Canes en La Matanza, que presenta dos razas: el Ovejero Belga Malinois y el Pastor Alemán, más conocido como ovejero alemán.

Chonino junto a su adiestrador (Archivo).
Chonino junto a su adiestrador (Archivo).

El malinois posee pelo corto, con un claro pelaje negro en su rostro. Es una especie ideal para el rastreo, guardia y ataque. Por su parte, el ovejero alemán es mundialmente conocido como "Perro Policía", gracias a su presencia en muchas fuerzas de seguridad en todo el mundo. Posee un cuerpo fuerte y musculoso, capaz de realizar tareas ágiles. Se trata de una raza obediente y compañera.

En 2018 se creó la División K9 dentro del Departamento de Fuerzas Especiales de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo es brindar apoyo táctico y cumplir funciones en diferentes tareas de seguridad. Se trata de un escuadrón que comenzó con tan solo dos perros y creció con los años. Las razas que pertenecen a este equipo son el Ovejero Belga Malinois, Dogo Argentino y Doberman.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
La Creamfields vuelve a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas para el megafestival electrónico
Noticias

La Creamfields vuelve a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas para el megafestival electrónico

Últimas noticias de Día Nacional del Perro