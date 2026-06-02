Día Nacional del Perro: ¿Por qué se celebra el 2 de junio?

"El perro es el mejor amigo del hombre", reza un viejo refrán que simplifica la relación entre seres humanos y caninos, los cuales tienen su día especial cada 2 de junio.

En Argentina la fecha que homenajea a los perros se creó en 1996 a partir de una iniciativa de la escritora y periodista Cora Cané.

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La fecha rinde homenaje a Chonino, un ovejero alemán nacido en 1975 que pertenecía a la Policía Federal. Desde temprana edad, entrenó para ser parte de las fuerzas de seguridad y como perro de presa. Cumplía con diferentes tareas y acompañaba a los oficiales en operativos y recorridos.

Lo cierto, es que el 2 de junio de 1983, el can se encontraba realizando una patrulla junto a Luis Sibert, su guía, y al agente Jorge Iani, y al ver una situación sospechosa, los policías solicitaron documentos a dos individuos, quienes al negarse y dieron comienzo a un tiroteo.

Perro héroe muerto en tiroteo





Los oficiales resultaron heridos y Chonino logró atacar y reducir a los delincuentes para terminar con el conflicto. Sin embargo, uno de los sospechosos disparó contra el pecho del perro, quien falleció mientras se dieron a la fuga.

Cuando los policías se reincorporaron, encontraron un pedazo de tela en la boca de Chonino, que contenía el documento de uno de los agresores, por lo que se logró identificar a la dupla y capturarla.

Chonino tiene su estatua de bronce en un predio policial (Archivo).

En 1996, la periodista Cora Cané propuso crear un día para homenajear a este perro y su heroica hazaña. En 2007, el oficial Sibert falleció y actualmente sus restos descansan junto a los de Chonino, en el círculo de la Policía Federal Argentina.

El Predio de la Policía Montada posee una estatua de bronce del can y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubica un pasaje en su recuerdo, entre las calles Avenida Casares y la Avenida Jerónimo Salguero.

Escuadrón de perros policía





Por otra parte, en nuestro país, existen diferentes fuerzas policiales, cuya participación y funciones varían según la jurisdicción. Muchas de estas cuentan con la presencia de perros, que cumplen un entrenamiento desde temprana edad para asistir a oficiales, participar de misiones y llevar a cabo tareas.

La Policía bonaerense cuenta con el Centro de Adiestramiento y Crianza Canes en La Matanza, que presenta dos razas: el Ovejero Belga Malinois y el Pastor Alemán, más conocido como ovejero alemán.

Chonino junto a su adiestrador (Archivo).

El malinois posee pelo corto, con un claro pelaje negro en su rostro. Es una especie ideal para el rastreo, guardia y ataque. Por su parte, el ovejero alemán es mundialmente conocido como "Perro Policía", gracias a su presencia en muchas fuerzas de seguridad en todo el mundo. Posee un cuerpo fuerte y musculoso, capaz de realizar tareas ágiles. Se trata de una raza obediente y compañera.

En 2018 se creó la División K9 dentro del Departamento de Fuerzas Especiales de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo es brindar apoyo táctico y cumplir funciones en diferentes tareas de seguridad. Se trata de un escuadrón que comenzó con tan solo dos perros y creció con los años. Las razas que pertenecen a este equipo son el Ovejero Belga Malinois, Dogo Argentino y Doberman.