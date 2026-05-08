El Hogar San Camilo al borde del colapso: el Gobierno les debe más de $600 millones y peligra la atención de personas con discapacidad

El hogar San Camilo, ubicado en San Antonio de Areco, atraviesa una situación límite: aseguran que el Estado nacional mantiene una deuda superior a los $600 millones y advierten que peligra la atención de 66 personas con discapacidad que viven allí. La institución, con casi cinco décadas de funcionamiento, enfrenta dificultades para afrontar salarios, medicamentos, pañales y servicios esenciales, mientras trabajadores continúan sosteniendo las tareas pese al atraso en los pagos.

"Hace meses que no cobramos y ya no podemos seguir así", expresó el padre Francisco, director del establecimiento, quien remarcó que el lugar funciona las 24 horas y requiere recursos permanentes para garantizar tratamientos, terapias y cuidados especializados.

Además, sostuvo que debieron utilizar ahorros y recurrir a donaciones para mantener operativo el centro y evitar reducir prestaciones destinadas a los residentes.

Desde el hogar señalaron que muchas familias no pueden afrontar costos y que varios pacientes no cuentan con contención fuera de la institución. También denunciaron que la falta de respuestas oficiales agrava el escenario y pone en riesgo la continuidad de uno de los espacios de atención más importantes de la zona.