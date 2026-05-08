El Hogar San Camilo al borde del colapso: el Gobierno les debe más de $600 millones y peligra la atención de personas con discapacidad
66 pacientes reciben los cuidados en este hogar, que tiene 47 años de historia y no recibe la ayuda estatal "desde noviembre". "Este mes no pudimos pagar los sueldos", expresó con angustia el padre Francisco, director del establecimiento.
El hogar San Camilo, ubicado en San Antonio de Areco, atraviesa una situación límite: aseguran que el Estado nacional mantiene una deuda superior a los $600 millones y advierten que peligra la atención de 66 personas con discapacidad que viven allí. La institución, con casi cinco décadas de funcionamiento, enfrenta dificultades para afrontar salarios, medicamentos, pañales y servicios esenciales, mientras trabajadores continúan sosteniendo las tareas pese al atraso en los pagos.
"Hace meses que no cobramos y ya no podemos seguir así", expresó el padre Francisco, director del establecimiento, quien remarcó que el lugar funciona las 24 horas y requiere recursos permanentes para garantizar tratamientos, terapias y cuidados especializados.
Además, sostuvo que debieron utilizar ahorros y recurrir a donaciones para mantener operativo el centro y evitar reducir prestaciones destinadas a los residentes.
Desde el hogar señalaron que muchas familias no pueden afrontar costos y que varios pacientes no cuentan con contención fuera de la institución. También denunciaron que la falta de respuestas oficiales agrava el escenario y pone en riesgo la continuidad de uno de los espacios de atención más importantes de la zona.