¿Qué significa que las cotorras elijan tu jardín? La razón científica por la que su presencia es una "bendición" para tu casa

La presencia de ciertos animales en los centros urbanos de Argentina es hoy un fenómeno que crece y llama la atención de miles de vecinos, como es el caso de las cotorras.

Estas aves, que tienen un canto muy fuerte y realizan vuelos en grupos numerosos, instalan sus nidos en árboles altos y transforman el paisaje sonoro de los barrios.

Aunque para algunas personas este ruido resulta llamativo o incluso preocupante, los especialistas en fauna urbana explican que estas visitas tienen una razón natural y representan una señal muy positiva para el entorno.

La especie en cuestión, conocida científicamente como Myiopsitta monachus, es originaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los motivos detrás de la elección del hogar





La aparición de estos ejemplares en un patio o jardín no ocurre al azar ni por un capricho de la naturaleza. Estas aves vuelan cerca de una casa porque encuentran condiciones favorables que garantizan su supervivencia y bienestar.

La búsqueda de alimento es el motor principal de sus movimientos diarios por la ciudad. Los factores que atraen a estos visitantes son principalmente tres:

Disponibilidad de alimento: buscan semillas, frutos y brotes tiernos en los espacios verdes.

Seguridad: eligen lugares que ofrecen protección contra posibles amenazas.

Infraestructura natural: necesitan árboles altos y firmes para sostener sus grandes construcciones comunitarias.



Si estos animales frecuentan una zona, es porque ese lugar tiene los recursos suficientes para sostener a toda la colonia.

La presencia de vegetación activa y diversa es el imán que los atrae hacia los jardines de los vecinos.

Un símbolo de salud ambiental en el barrio





Que estas aves elijan un árbol específico para posarse o anidar indica que el ecosistema local ofrece condiciones adecuadas para la vida silvestre.

Su llegada es un indicador de que el ambiente es dinámico y capaz de sostener a distintas especies dentro de la mancha urbana. Además, estos animales participan de forma activa en el movimiento natural de los ecosistemas a través de la dispersión de semillas.

Este comportamiento social es una de sus características más fascinantes. Es habitual verlas volar juntas o escucharlas cantar en grupo cerca de sus nidos, los cuales albergan a varias parejas al mismo tiempo.

Esta estrategia de vida en colonias les permite compartir grandes estructuras y asegurar la supervivencia de los ejemplares más jóvenes dentro de un refugio seguro.

Que estas aves elijan un árbol específico para posarse o anidar indica que el ecosistema local ofrece condiciones adecuadas para la vida silvestre.

El rol fundamental en el equilibrio natural





Más allá de ser ruidosas o muy visibles, estas aves cumplen una función esencial en el equilibrio de la naturaleza urbana. Al desplazarse y alimentarse de frutos y semillas, actúan como agentes que ayudan a la regeneración de la flora en diferentes puntos de la ciudad.

Su presencia confirma que los espacios verdes urbanos funcionan como corredores biológicos efectivos para la fauna nativa. Muchas personas disfrutan hoy de la observación de aves y buscan generar entornos que sean amigables para ellas.

El mantenimiento de un jardín con biodiversidad no solo embellece el hogar, sino que también ofrece un refugio vital para estas especies que forman parte de la identidad regional.

Cómo favorecer la biodiversidad en el jardín





Existen acciones simples que se pueden realizar para convertir los espacios verdes en verdaderos santuarios naturales.

Estas pequeñas prácticas ayudan a que las ciudades sean lugares más habitables para todas las especies. Las recomendaciones principales para atraer y cuidar a las aves son:

Plantar árboles frutales o especies que producen semillas de forma natural.

Mantener árboles de gran altura donde los ejemplares puedan posarse con tranquilidad.

Ofrecer recipientes con agua limpia, algo fundamental durante las épocas de mucho calor.

Evitar las podas excesivas que eliminan los sitios de descanso o los espacios para anidar.

Estas pequeñas acciones transformarán cualquier jardín o plaza en un refugio para las cotorras y otras especies de aves urbanas.

De esta manera, la convivencia entre el cemento y la naturaleza será mucho más armónica y beneficiosa para todos los habitantes de la ciudad.