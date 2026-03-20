Alerta por un murciélago con rabia: activan anillo sanitario en el conurbano bonaerense

Detectaron un murciélago con rabia y se encendió la alerta sanitaria en en del conurbano bonaerense. Antes los hechos los vecinos quedaron bajo protocolo para seguir de cerca el área potencialmente afectada por el animal que apareció en el patio de una casa.

Como el caso se registró en Castelar, desde el área de Zoonosis del Municipio local informaron cuál es el procedimiento en las manzanas aledañas a donde fue encontrado el murciélago infectado.

El episodio se registró el pasado miércoles en una casa particular.

Anillo sanitario con vacunación antirrábica intensiva

El municipio a cargo del operativo determinó un "anillo sanitario". En ese perímetro se desplegará un operativo de vacunación antirrábica intensiva.

En plena emergencia, las autoridades de la zona le recomiendan a los vecinos con perros y/o gatos cuanto antes reforzar la inmunización anual como única barrera efectiva para combatir esta enfermedad zoonótica mortal.

Se desplegará un intensivo operativo de vacunación antirrabica.

La campaña de vacunación se produce en el área circundante al foco detectado. El objetivo es cortar la posible transmisión del virus desde la fauna silvestre hacia animales domésticos y, eventualmente, a las personas.

Desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires destacaron que los murciélagos representan el principal reservorio urbano de rabia en este país. Por eso, frente a estos casos, "la prevención y la información son fundamentales".

Cuando un animal se encuentra en ese estado es fácil detectarlo ya que muestra comportamientos inusuales.

Cómo detectar un murciélago con rabia

Los murciélagos son animales nocturnos, pero si se los ve durante el día o en al suelo, con parálisis, incapacidad para volar o agresividad es porque algo no anda bien y se debe alertar enseguida a las autoridades.

Es muy importante ante un caso así, alejar a los animales domésticos y evitar el contacto. La notificación debe hacerse a Zoonosis.