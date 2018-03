La presencia de murciélagos encendió una gran alarma entre los habitantes de la provincia de Buenos Aires, quienes comenzaron a advertir los casos positivos de rabia que se dieron a conocer en los últimos meses. Por tal motivo, el temor se fue incrementando aunque el Colegio de Veterinarios bonaerense emitió un comunicado en el que aclaró que no se trata de una epidemia y que no hay que alarmarse, sino que hay que "tomar recaudos y saber cómo actuar a tiempo".

En lo que va de 2018, ya se han detectado ocho murciélagos con rabia en diferentes puntos de la Provincia. De ellos, tres fueron en Tandil, uno en Olavarría, uno en Tapalqué, uno en Valeria del Mar, uno en San Pedro y otro en Mar del Plata. Al respecto, este organismo explicó que "el principal riesgo que existe es la posibilidad de que se traslade a perros y gatos, principalmente en las zonas urbanas, y de ahí, a los humanos".

Si bien el Colegio de Veterinarios confirmó que aún no se registraron casos de contagio a personas, pidió tener los cuidados necesarios para evitarlo, pues esto se trata de una enfermedad viral mortal, que se puede transmitir a través de una mordedura, el contacto de la saliva o arañazos.

En los episodios registrados en este año, un gato doméstico murió en Valeria del Mar tras ser mordido por un murciélago con rabia, mientras que un nene fue atacado en Mar del Plata aunque no tuvo consecuencias graves. En tanto, de acuerdo a un informe de Situación Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en 2017 se habían registrado "varios focos de rabia en ganado, transmitido por murciélagos hematófagos en las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Córdoba, Corrientes y Salta. También, hubo casos positivos de rabia en murciélagos insectívoros en Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y CABA".

Por tal motivo, el Colegio de Veterinarios brindó una serie de recomendaciones para saber cómo actuar en caso de encontrarse con un murciélago tanto herido como muerto:

-Si se encuentra dentro de un domicilio, se debe intentar que salga solo. De no ser posible, debe aislarse y llamar a Centro de Zoonosis del Municipio al que pertenecen.

-Aunque parezca muerto, no se debe tocar: se debe evitar la exposición a mordeduras. Alejar a los niños y mascotas del lugar.

-Quienes encuentren murciélagos de día, heridos o muertos, deben aislarlos y comunicarse inmediatamente con el Centro de Zoonosis para que puedan realizar las pruebas pertinentes.

-Enseñar a los niños sobre el riesgo de jugar con murciélagos: no son una mascota, no se debe tratar de alimentar ni de manipular. No es habitual que estos animales estén visibles de día y menos en el piso, siendo en estos casos muy probablemente un animal enfermo, con altas probabilidades de tener y contagiar rabia.

-Si el murciélago mordió a una mascota, debe llevarse de urgencia al Centro de Zoonosis del municipio más cercano o consultar con un profesional veterinario.

-Si el murciélago mordió a una persona, debe concurrir inmediatamente a un hospital.