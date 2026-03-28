Exclusivo: Viajamos desde Buenos Aires a Trelew con la Virgen Malvinera para homenajear a los héroes de la guerra

Por Hugo Ferrer

A las 6:30 de la mañana la puerta de embarque número 14 de Aeroparque se revolucionó. Los pasajeros del vuelo 1820 de Aerolíneas Argentinas con destino a Trelew estaban a punto de hacer la fila para el embarque.

Una caja rectangular negra, de bordes plateados, fue la atracción.

El curador Daniel Doronsoro la abrió. Estaba acompañado por el diputado provincial Fabián Gandón (en 2023 fue incorporado a la Reserva Naval tras recibir la jerarquía de capitán de Corbeta).

La Virgen en Aeroparque. Los fieles la tocaron..

La Virgen Malvinera estaba dentro.

Recostada, mirando al cielo, ella. Fue un shock. Fotos, selfies y lo esperado: muchos fieles se acercaron a tocarla.

Crónica, testigo privilegiado. Daniel Doronsoro, emocionado, me confiesa que la Virgen, después de la guerra de Malvinas, peregrinó 37 años fuera del país. Durante ese tiempo estuvo en la catedral castrense San Miguel y San Jorge, ubicada en la ciudad de Aldershot en Reino Unido. En 2019 volvió a la Argentina. El Papa Francisco fue clave para "recuperarla": junto al obispo castrense del Reino Unido, monseñor Paul Mason, se produjo la entrega.

La Virgen en el avión. Viajó en "Primera Clase". Le pusieron cinturón de seguridad. "¡Viva la patria!", gritó todo el pasaje.

A fines de 2024, la Virgen volvió a las Islas. Todavía vibran los recuerdos.

Este sábado 28 de marzo, Crónica pudo ser testigo del impacto de la Virgen y su pueblo.

La Virgen pasó el embarque, viajó en el ómnibus interno del Aeroparque.

El estuche, de pie, con la virgen dentro. Y el cartel de frágil. La fe de los argentinos y nadie olvida Malvinas.

Bajamos, caminamos lentamente hacia la escalera del avión. Cada uno de los pasajeros nos ubicamos en nuestros asientos.

A las siete de la mañana, gran sorpresa. Daniel hizo su ingreso con la virgen en sus manos. Cruzó el sector de Primera Clase, y la ofrendó a todo el pasaje: "Esta es la Vírgen que estuvo en la Guerra de Malvinas. Y ahora está viajando a Trelew. ¡Viva la Patria!" Todos gritamos "¡Viva la Patria!". Mucha emoción. Con mi celular alcancé a grabar la frase final y los aplausos.

La Virgen "viajó" en "Primera", custodiada por Daniel y el legislador. Le colocaron un cinturón de seguridad. Volamos más protegidos que nunca.

Pasadas las nueve de la mañana, el arribo al Aeropuerto Almirante Marcos Andrés Zar de Trelew.

La Virgen, dentro del estuche negro, ya había sido bajada y estaba al lado de la escalera del avión. Esta vez, de pie. Un cartel dice: Imágen de la Virgen que estuvo con los soldados en la Guerra de Malvinas. Frágil.

Un veterano de Malvinas, Gerardo Báez del Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento, con su informe heroico y lleno de condecoraciones, posa al lado. En sus ojos, se lee la palabra "orgullo" y "patria". Con su mano derecha, apenas la toca. Fotos y video. Sintió que estaba otra vez en Malvinas.

El curador Daniel Doronsoro fue quien la llevó desde Buenos Aires a Chubut..

La Virgen ya estaba en tierra chubutense y empezaba su peregrinaje por distintas localidades.

Para los Veteranos y sus familiares, y para los héroes a los que recordamos eternamente, la Virgen es fe. Y vida. Los que no están siguen presentes.

Todas las actividades son relevantes. Así, genera gran expectativa la vigilia del 2 de abril en Playa Unión. Será un momento muy emotivo.

En su recorrido, la imagen visitará comunidades de la diócesis de Rawson (Trelew, Gaiman, Dolavon, Rawson y Playa Unión). Y también estará en Puerto Madryn.

Misas y procesiones. La Virgen y el vínculo con la sociedad.

Llega el 2 de abril

Y la gran expectativa: la vigilia del 1° de abril, con muchas actividades en Rawson: visita al Colegio Don Bosco, Colegio María Auxiliadora, en la Legislatura (se inaugurará la muestra temática Malvinas), conferencia de prensa en el centro Cultural José Hernández, Misa crismal y caravana hacia Playa Unión. Vigilia en el anfiteatro para esperar el 2 de abril y homenajear a todos los héroes. A las 23:30, recreación de "Virgen de Trincheras". El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas cada año se agiganta. Nadie lo olvida.

Todos a recordar y homenajear

Aquel 9 de abril de 1982, cuando la virgen llegó a las Islas para darle cobijo espiritual a nuestros soldados, es otra fecha clave para cada Veterano.

Ahora, Chubut la tiene como visitante ilustre, donde la fe y el recuerdo de Malvinas se mantienen intactos, como en el resto del país.

¡Viva la patria!