Granos de arroz en la billetera: para qué sirven y cómo hacer el ritual de prosperidad
La práctica tiene raíces en culturas de todo el mundo y se viralizó en redes. Estos son los pasos y el significado detrás del gesto.
Poner granos de arroz dentro de la billetera es un ritual simbólico que busca atraer prosperidad y abundancia económica. La costumbre se extendió por redes sociales, pero tiene raíces en tradiciones culturales de distintas partes del mundo.
El arroz es considerado un símbolo de fertilidad, riqueza y abundancia en numerosas culturas, desde Asia hasta América Latina. Por eso empezó a usarse también en rituales vinculados a la atracción de dinero y la buena fortuna.
Cómo se hace el ritual del arroz en la billetera
La práctica es sencilla: se colocan algunos granos en el compartimento donde se guarda el efectivo o junto a los billetes.
Algunas tradiciones sugieren renovar los granos al inicio de cada mes, como parte de un ritual de renovación energética. Otros simplemente los dejan como recordatorio permanente de la intención de prosperidad.
No existe evidencia científica que avale un efecto real sobre la economía personal. Quienes lo practican lo describen como un gesto simbólico o espiritual, no como una estrategia financiera.
Por qué se viralizó esta costumbre
La difusión masiva llegó por redes sociales, donde miles de personas comparten rituales relacionados con el dinero y la abundancia.
Más allá de su efectividad comprobable, muchos aseguran que el hábito funciona como un recordatorio cotidiano del cuidado del dinero y de una actitud consciente hacia las finanzas personales.