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Viernes, 20 de marzo de 2026

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Granos de arroz en la billetera: para qué sirven y cómo hacer el ritual de prosperidad

La práctica tiene raíces en culturas de todo el mundo y se viralizó en redes. Estos son los pasos y el significado detrás del gesto.

MBurczynsky

Poner granos de arroz dentro de la billetera es un ritual simbólico que busca atraer prosperidad y abundancia económica. La costumbre se extendió por redes sociales, pero tiene raíces en tradiciones culturales de distintas partes del mundo.

El arroz es considerado un símbolo de fertilidad, riqueza y abundancia en numerosas culturas, desde Asia hasta América Latina. Por eso empezó a usarse también en rituales vinculados a la atracción de dinero y la buena fortuna.

&nbsp;Según creencias populares, colocar algunos granos dentro de la billetera simboliza prosperidad y abundancia económica.&nbsp;
 Según creencias populares, colocar algunos granos dentro de la billetera simboliza prosperidad y abundancia económica. 

Cómo se hace el ritual del arroz en la billetera

La práctica es sencilla: se colocan algunos granos en el compartimento donde se guarda el efectivo o junto a los billetes.

Algunas tradiciones sugieren renovar los granos al inicio de cada mes, como parte de un ritual de renovación energética. Otros simplemente los dejan como recordatorio permanente de la intención de prosperidad.

No existe evidencia científica que avale un efecto real sobre la economía personal. Quienes lo practican lo describen como un gesto simbólico o espiritual, no como una estrategia financiera.

&nbsp;El arroz es considerado en muchas culturas un símbolo de abundancia, prosperidad y buena fortuna.&nbsp;&nbsp;
 El arroz es considerado en muchas culturas un símbolo de abundancia, prosperidad y buena fortuna.  

Por qué se viralizó esta costumbre

La difusión masiva llegó por redes sociales, donde miles de personas comparten rituales relacionados con el dinero y la abundancia.

Más allá de su efectividad comprobable, muchos aseguran que el hábito funciona como un recordatorio cotidiano del cuidado del dinero y de una actitud consciente hacia las finanzas personales.

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