La Luna nueva de abril trae oportunidades: ¿Qué ritual hacer según tu signo del zodiaco?
De acuerdo a la astrología, la Luna nueva impulsa nuevos comienzos y propone distintas prácticas para canalizar la energía disponible.
La Luna nueva en Aries de este viernes 17 de abril marca uno de los momentos más significativos del calendario astrológico. Asociada a los inicios, esta fase lunar representa una oportunidad para sembrar intenciones, tomar decisiones y avanzar con mayor determinación en proyectos personales, a través de ciertos rituales.
Desde la astrología, Aries simboliza el impulso, la acción y el coraje. Al tratarse del primer signo del zodiaco, esta lunación no solo inaugura un nuevo ciclo mensual, sino que también da inicio a una etapa de renovación más amplia. Es un período que invita a dejar atrás la duda y actuar con claridad frente a los objetivos.
Luna nueva en Aries: ¿Qué ritual corresponde a cada signo del zodiaco?
- Aries
Se propone escribir una carta desde el futuro, como si los objetivos ya se hubieran cumplido. La idea es redactar en tiempo presente logros y decisiones concretadas, y luego leerla en voz alta para reforzar la intención.
- Tauro
El ritual consiste en armar un tablero de manifestación físico, con imágenes, palabras y elementos que representen los deseos. La clave está en la constancia y en visualizar a diario aquello que se busca atraer.
- Géminis
Se recomienda elaborar una lista de intenciones y leerla en voz alta. La verbalización permite reforzar los deseos y darles una dimensión más concreta.
- Cáncer
La propuesta es realizar un baño o ducha consciente. Antes, se deben escribir dos listas: una con lo que se desea soltar y otra con lo que se quiere incorporar. Durante el baño, se visualiza ese proceso de transformación.
- Leo
El ritual se basa en una declaración frente al espejo. Se trata de expresar en voz alta, con convicción, aquello que se quiere manifestar, reforzando la seguridad personal.
- Virgo
Se sugiere llevar un diario de intenciones organizado en columnas: objetivos, motivos y acciones concretas. Esto permite estructurar los deseos y darles un marco práctico.
- Libra
La práctica consiste en escribir una carta dirigida al universo, expresando deseos, motivaciones y aquello que se está dispuesto a dejar atrás para avanzar.
- Escorpio
El ritual incluye escribir lo que se desea soltar y luego quemar ese papel de forma segura. Después, se redacta una nueva lista con lo que se quiere atraer.
- Sagitario
Se propone realizar una caminata con una intención clara en mente. Al finalizar, se escribe una frase que resuma ese objetivo.
- Capricornio
La recomendación es redactar un contrato personal, detallando compromisos y objetivos. Este documento simboliza el acuerdo con las propias metas.
- Acuario
El ritual consiste en grabar un mensaje de voz expresando deseos e intenciones. Luego, se guarda sin escucharlo hasta la próxima Luna llena.
- Piscis
Se sugiere crear un pequeño espacio en el hogar con objetos que representen los objetivos personales, funcionando como recordatorio visual cotidiano.