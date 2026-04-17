La Luna nueva de abril trae oportunidades: ¿Qué ritual hacer según tu signo del zodiaco?

La Luna nueva en Aries de este viernes 17 de abril marca uno de los momentos más significativos del calendario astrológico. Asociada a los inicios, esta fase lunar representa una oportunidad para sembrar intenciones, tomar decisiones y avanzar con mayor determinación en proyectos personales, a través de ciertos rituales.

Desde la astrología, Aries simboliza el impulso, la acción y el coraje. Al tratarse del primer signo del zodiaco, esta lunación no solo inaugura un nuevo ciclo mensual, sino que también da inicio a una etapa de renovación más amplia. Es un período que invita a dejar atrás la duda y actuar con claridad frente a los objetivos.

Luna nueva en Aries: ¿Qué ritual corresponde a cada signo del zodiaco?

Aries

Se propone escribir una carta desde el futuro, como si los objetivos ya se hubieran cumplido. La idea es redactar en tiempo presente logros y decisiones concretadas, y luego leerla en voz alta para reforzar la intención.

Tauro

El ritual consiste en armar un tablero de manifestación físico, con imágenes, palabras y elementos que representen los deseos. La clave está en la constancia y en visualizar a diario aquello que se busca atraer.

Géminis

Se recomienda elaborar una lista de intenciones y leerla en voz alta. La verbalización permite reforzar los deseos y darles una dimensión más concreta.

Cáncer

La propuesta es realizar un baño o ducha consciente. Antes, se deben escribir dos listas: una con lo que se desea soltar y otra con lo que se quiere incorporar. Durante el baño, se visualiza ese proceso de transformación.

Leo

El ritual se basa en una declaración frente al espejo. Se trata de expresar en voz alta, con convicción, aquello que se quiere manifestar, reforzando la seguridad personal.

Virgo

La Luna nueva en Aries se presenta como un momento propicio para iniciar cambios y proyectar el futuro. Los rituales, en este marco, ayudan a enfocar la energía y transformar intenciones en acciones concretas.

Se sugiere llevar un diario de intenciones organizado en columnas: objetivos, motivos y acciones concretas. Esto permite estructurar los deseos y darles un marco práctico.

Libra

La práctica consiste en escribir una carta dirigida al universo, expresando deseos, motivaciones y aquello que se está dispuesto a dejar atrás para avanzar.

Escorpio

El ritual incluye escribir lo que se desea soltar y luego quemar ese papel de forma segura. Después, se redacta una nueva lista con lo que se quiere atraer.

Sagitario

Se propone realizar una caminata con una intención clara en mente. Al finalizar, se escribe una frase que resuma ese objetivo.

Capricornio

La recomendación es redactar un contrato personal, detallando compromisos y objetivos. Este documento simboliza el acuerdo con las propias metas.

Acuario



Piscis

El ritual consiste en grabar un mensaje de voz expresando deseos e intenciones. Luego, se guarda sin escucharlo hasta la próxima Luna llena.

Se sugiere crear un pequeño espacio en el hogar con objetos que representen los objetivos personales, funcionando como recordatorio visual cotidiano.