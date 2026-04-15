Mercurio en Aries: los 6 signos que rompen el silencio y dicen verdades incómodas esta semana

El ingreso de Mercurio en Aries sacudió a todo el zodiaco con una fuerza que no admite grises ni tibiezas. Esta energía directa corta de raíz los frenos entre lo que se piensa y lo que se dice, obligando a los signos a decir lo que antes se guardaban por "educación" o miedo al conflicto.

El cielo propone un reseteo total en la forma de decir las cosas. El momento de actuar es ahora o nunca: esta "limpieza de verdades" afecta especialmente a seis figuras que ya no pueden aguantar más el peso del silencio acumulado.

El clima de honestidad brutal se siente en el aire. No hay lugar para ensayos ni vueltas: lo que estaba atragantado sale directo a los oportunistas de siempre.

Mercurio en Aries: los signos que no se callan más y dicen lo que piensan









Aries



Es el gran protagonista de este periodo porque el planeta de la palabra decidió hablar su propio idioma. Vas a sentir una claridad mental que no es habitual en el resto del año, permitiéndote mover piezas que llevaban demasiado tiempo quietas por falta de coraje ajeno. Las palabras llegan a tu boca mucho antes que la duda.

Este tránsito te da la voz más afilada para resolver situaciones pesadas en una relación o en el trabajo. Es el momento de encarar esa charla con tu jefe que venías esquivando por miedo. Ahora se lo vas a decir "de frente", sin intermediarios y con los papeles sobre la mesa.

Número de la suerte: 14.





14. Consejo: no firmes contratos nuevos hasta que pase la Luna nueva del viernes.

Cáncer

Suele ser el signo que más cosas guarda para no lastimar a los afectos o evitar el conflicto en la familia. Sin embargo, este clima astral funciona como un detonante que empuja las emociones hacia afuera sin pedir permiso. Retener lo que sentís ya no sirve como protección, sino que se convirtió en una distancia insoportable con los demás.

Es el momento de reducir esa brecha y decir lo que sentís de verdad sin tantas capas de cuidado. Las conversaciones que evitás no desaparecen, se acumulan hasta que el cuerpo te pasa factura con estrés o mala sangre. La honestidad brutal, aunque duela al principio, es hoy tu mejor forma de amor propio para limpiar la casa y el corazón.

Número de la suerte: 02.





02. Consejo: invertí ese resto que tenés en arreglar algo de la casa; te va a dar paz.





Libra

Callar es un mecanismo de supervivencia para no molestar a nadie. Pero el filtro desapareció y las opiniones contundentes empezaron a buscar la salida. Te vas a sorprender a vos mismo expresando desacuerdos en lugar de asentir con la cabeza como hacés siempre por pura inercia.

El equilibrio que mantenés mediante el silencio no es real, es una mentira construida sobre la falta de voz propia. Si un vínculo no aguanta tu verdad, es porque nunca fue tan equilibrado como vos creías en tu cabeza. Esta es la oportunidad de oro para comprobar quiénes se quedan a tu lado cuando dejás de ser el que siempre dice que sí a todo.

Número de la suerte: 22.





22. Consejo: el asado del domingo se puede salvar con cortes económicos si sabés buscar.

El cielo propone un reseteo total en la forma de decir las cosas.

Piscis

Vive con el miedo constante de ser demasiado intenso para el resto. Este viento de fuego llega a tu vida para secar tanta agua y darte el impulso que te falta para poner límites. Llevabas tiempo esperando sentirte seguro para hablar, pero este tránsito no te va a dar seguridad, sino impulso puro para no dejarte pasar por arriba.

Usá esta energía para tener conversaciones difíciles sin convertirlas en un drama eterno que no termina más. Tenés muchas cosas que decir sobre cómo te tratan, y el momento de soltarlas es ahora. No pidas disculpas por lo que sentís; el que se ofenda por tu verdad es el que más provecho sacaba de tu silencio.

Número de la suerte: 19.





19. Consejo: no prestes plata estos días; cuidá lo tuyo, que nadie te lo va a regalar.

Capricornio

No calla por miedo, sino por una estrategia para no perder el control de su imagen pública. El problema es que hay verdades vulnerables que no encajan en tu libreto de tenerlo todo bajo control. El cielo no respeta tus planes y hará que lo guardado salga a la luz sin que vos hayas decidido el momento ni el lugar.

Confiá en ese impulso repentino porque no todo en la vida tiene que ser una decisión fríamente calculada frente a la computadora. Las charlas más importantes ocurren cuando uno no está del todo preparado, pero la honestidad manda. Dejá que el control se te escape un poco de las manos y fijate qué oportunidades aparecen cuando bajás la guardia.

Número de la suerte: 32.





32. Consejo: caminá y buscá precios antes de comprar ese electrodoméstico que necesitás.

Virgo

Suele tener conversaciones enteras dentro de su cabeza, pero rara vez las lleva a la realidad. Preparás tanto lo que vas a decir que, cuando terminás de procesarlo, la charla ya no parece necesaria o la otra persona ya se fue. Este tránsito interrumpe tu análisis eterno y te obliga a hablar antes de que termines de dar mil vueltas.

Las cosas dichas de forma imperfecta pero honesta conectan mucho más que un discurso frío y perfectamente elaborado. No busques los párrafos de contexto que tenías armados: soltá la verdad de una vez. Tenés la excusa perfecta para dejar de lado la precisión extrema y conectar desde lo que te está pasando hoy mismo.

Número de la suerte: 48.





48. Consejo: revisá las facturas de servicios; puede haber un error que te esté sacando dinero.

Alerta por traiciones y el portal del viernes





Este proceso de honestidad masiva se verá potenciado por la Luna nueva del viernes 17 de abril, el evento más fuerte del año para los nuevos comienzos.

Mientras todo sale a la luz, hay que tener un cuidado extremo porque la verdad siempre genera reacciones inesperadas y a veces violentas.

Existe el riesgo real de traiciones antes de que termine el mes. Estas conversaciones pueden definir sociedades o rumbos económicos definitivos.

Aprovechá este permiso colectivo para limpiar tu mente y enfrentar lo que queda de abril con la conciencia bien tranquila. El que avisa no traiciona: el que no habla hoy, se queda afuera del reparto de la suerte.