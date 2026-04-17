Reseteo total: los 4 signos que sentirán el mayor impacto emocional y profesional por la Luna nueva en Aries

La Luna nueva de este viernes 17 de abril de 2026 se presenta como uno de los fenómenos más relevantes del calendario astrológico. Asociada a los comienzos, esta fase lunar invita a iniciar proyectos, tomar decisiones y avanzar con determinación en distintos aspectos de la vida.

En esta ocasión, el evento adquiere una fuerza particular al producirse en Aries, el primer signo del zodiaco. Esto implica no solo el inicio de un nuevo ciclo lunar, sino también un impulso renovado para actuar con valentía, dejar atrás la inercia y apostar por cambios concretos.

La energía de Aries se vincula con la acción, la iniciativa y el coraje. Por eso, esta lunación propone salir de la zona de confort y encarar desafíos pendientes.

Los 4 signos más afectados por la Luna nueva en Aries

Aries

Este evento representa un nuevo comienzo integral para este signo, con impacto en la identidad, el cuerpo, el deseo y la dirección personal. La concentración de planetas en Aries, incluyendo Marte, Saturno, Mercurio y Neptuno, convierte este momento en uno de los más significativos del año.

Procesos iniciados tiempo atrás comienzan a exigir acciones concretas. A su vez, la influencia de Quirón puede traer a la superficie heridas vinculadas a la autoafirmación, lo que plantea la necesidad de revisarlas para avanzar.

Libra

La lunación afecta directamente el área de los vínculos y las relaciones. La oposición con Aries activa tensiones que invitan a revisar dinámicas de pareja o asociaciones.

Situaciones del pasado reciente pueden requerir definiciones claras. También se pone en juego el equilibrio entre el deseo propio y el del otro, con la posibilidad de replantear la forma en que se construyen los vínculos.

Si bien todos los signos pueden sentir la influencia de la Luna nueva, hay algunos que experimentarán sus efectos con mayor intensidad, ya sea en el plano personal, vincular o profesional.

Cáncer

En este caso, el foco está puesto en la vida profesional y el reconocimiento. La energía disponible impulsa a tomar decisiones en el ámbito laboral y avanzar en proyectos personales.

La influencia de esta Luna nueva invita a actuar con seguridad, dejando de lado la necesidad de validación externa. También pueden aparecer temores vinculados al éxito o la exposición, que deberán ser gestionados para continuar creciendo.

Capricornio

El impacto se da en el plano emocional y familiar. Este período propone revisar estructuras internas, vínculos cercanos y el lugar que ocupa el hogar en la vida cotidiana.

La presencia de Saturno en Aries aporta una carga de responsabilidad y compromiso, lo que puede traducirse en decisiones importantes relacionadas con la base afectiva y la organización de la vida personal.